Через Газпром у грецькому бюджеті "дірка" на 5,5 млрд - преса

Image caption Ситуація в Греції здалася російському "Газпрому" не надто стабільною

В четвер, 13 червня, іноземна преса пише про відмову "Газпрому" купувати грецьку газову компанію, невдоволення діями турецької влади, неготовність Великобританії до ядерних інцидентів, коротке літо туманного Альбіону та нарцисизм соціальних мереж.

Не очікували

Російський газовий монополіст "Газпром" так і не подав заявку на участь у конкурсі з приватизації грецької державної газової компанії DEPA, хоча вважався головним претендентом на те, аби стати новим власником компанії - пише німецька Süddeutsche Zietung у статті "Москва так і не дала грошей". Росіяни відмовилися від участі у конкурсі в останній момент, що дуже здивувало грецький уряд. Видання також твердить, що умови продажу DEPA обговорювалися під час трьох зустрічей голови "Газпрому" Олексія Міллєра із грецьким прем'єром Антонісом Самарасом, що відбулися впродовж останніх місяців.

Німецьке видання наводить слова речника "Газпрому" Сергія Купріянова про те, що "керівництво концерну зважило всі "за" та "проти", особливо, що стосується боргів грецьких компаній, що входять до складу DEPA.

"Ми не отримали достатніх гарантій, що фінансове становище компанії DEPA не погіршиться до моменту укладення угоди", - заявив представник "Газпрому".

Нині борги грецької компанії становлять 200 млн євро.

Відмова росіян викупити DEPA утворює у багатостраждальному бюджеті Греції "дірку" у 5,5 млрд євро. Крім того, це можна вважати персональною поразкою грецького прем'єра, який покладав багато сподівань на прихід до країни російських інвесторів.

"Так керувати не можна"

Намагання правлячої турецької партії організувати демонстрації на противагу масовим протестам, що ширяться країною другий тиждень, вказують на те, що прем’єр міністр Реджеп Ердоган не розуміє суті того, що відбувається, пише Семіх Ідіж в колонці в газеті Hurriyet.

За його словами, спонтанному прояву незадоволення владою, який об’єднав людей різних політичних поглядів, не можна протиставити організовані демонстрації, на які людей виганяє політична партія.

Ердоган спромігся об’єднати проти себе усіх своїх опонентів, і світ зі здивуванням дивиться на те, що він розуміє під словами "кризове управління".

"Можливо Ердоган і має підтримку 50% населення, про що він любить наполегливо нагадувати, але він також демонструє, що така підтримка зовсім не означає, що він опанував мистецтво управління нацією", - пише автор.

Виявилися неготові

Нещодавні навчання показали, що Великобританія не надто готова до надзвичайних ситуацій, пов’язаних з транспортуванням ядерної зброї, пише Guardian.

Доповідь для внутрішнього вжитку, підготовлена Міністерством оборони, каже що рятівні служби зазнали "великих складнощів" під час реагування на навчальну ситуацію, в якій конвой з ніби то ядерною зброєю потрапив а аварію на шосе біля Глазго. За легендою навчання, вантажівка, що перевозила ядерну бомбу, зіштовхнулася з іншим автомобілем та загорілася.

Виявилося, що рятувальники змушені були чекати на підтримку експертів-зброярів з Міністерства оборони понад п’ять годин. Та і загальна співпраця 21 агентства, які повинні були відреагувати на катастрофу, залишала бажати кращого, пише видання.

А невпевненість працівників швидкої допомоги щодо того, як надавати допомогу жертвам радіоактивного ураження викликали "значні затримки", та одну жертву навіть було визнано умовно мертвою.

Два тижні літа

Image caption Британське літо не завжди буває сонячним

Здається, літо для Великобританії вже скінчилося, пише Independent. Два тижні погода балувала мешканців острова чистим небом та відносно теплою погодою, але, здається, це була вся порція сонця, що випала на долю британців цього року.

Далі на них чекають дощі, вітер та холод, що не відступлять протягом принаймні чотирьох тижнів, пише видання.

Метеослужби назвали період холоду, що надходить "типовим британським літом", та звинуватили в ньому маси холодного повітря, що в цьому році сягнули південніше, ніж це буває зазвичай.

Британці можуть сподіватися на короткі проміжки сонячної погоди, але буде скоріше виключенням, аніж постійним явищем цього літа, зазначають синоптики, а температура навряд чи сягне вище 22 градусів.

Вікове розшарування в мережі

Соціальні мережі, такі як Facebook та Twitter розвивають в людях певну форму нарцисизму, пише Daily Mail, наводячи дані нещодавнього дослідження, проведеного Університетом Мічигану, США.

Дослідження показує, що люди середнього віку більш схильні використовувати Facebook, аби отримати схвалення інших.

"У людей середнього віку вже сформоване їх соціальне "я", і вони використовують соціальні мережі, аби здобути схвалення тих, хто вже є в їх соціальному колі", - каже Еліот Панек, один з вчених, що проводили дослідження.

На його думку, людям середнього віку важливо, як їх бачать інші та як реагують на їх імідж, сформований в мережі.

В свою чергу, молоді люди надають перевагу Twitter, який вони використовують в якості "рупора", аби донести свою думку іншим. "Через Twitter вони намагаються розширити своє соціальне коло та передати своє бачення щодо широкого кола проблем", - каже дослідник.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.