Преса про незалежність Шотландії: "жодних шансів"

Image caption Референдум про незалежність Шотландії запланований на вересень 2014 року

У вівторок британська преса висвітлює суперечку Лондона з Мадридом, шанси на відокремлення Шотландії, покращення ринку нерухомості у Великій Британії, а також брак кваліфікованих вчителів математики та фізики у середніх школах.

Британія втрачає терпець

Британські військові кораблі вирушили до Середземного моря через суперечку з Іспанією за Гібралтар, пише Daily Mail.

За словами видання, прем’єр Девід Кемерон "остаточно втратив терпець" після того, як іспанці запровадили додаткові перевірки у Гібралтарі, що, на його думку, є порушенням процедури прикордонного контролю.

Якщо сторони не домовляться, то Велика Британія вперше позиватиметься проти країни-члена ЄС у суді, пише газета.

Британські політики також розробляють план "політичної помсти", якщо Мадрид не змінить свою позицію, пише Daily Mail. Міністри вважають, що Іспанія навмисно вдалася до протиріччя, щоб відвернути увагу від гнітючого стану її економіки.

Втім, Ігнасіо Iбaнез з міністерства закордонних справ Іспанії запевняє, що його країна не стурбована потенційними юридичними діями Лондона: "Ми не хвилюємося, тому що ми впевнені в тому, що робимо, і знаємо, що закон на нашому боці".

Своєю чергою, мер Лондона Борис Джонсон заявляє, що корабельна операція має надіслати чіткий сигнал іспанському уряду.

"Можливо, те, що ми щойно послали флот військових кораблів до Гібралтару, дійсно є збігом, як стверджує міністерство міжнародних справ... Але я сподіваюся, що це не так", - каже він.

"Ні" кампанії "Так"

Кампанія "Так" за проголошення незалежності Шотландії від Британії "практично не має жодних шансів" на перемогу, пише газета Scotsman.

На думку відомого американського експерта Нейта Сілвера, який правильно передбачив результати президентських виборів у всіх 50 штатах у 2012 році, під час референдуму в наступному році шотландці проголосують за те, аби залишитися у складі Великої Британії.

"Якби в Англії виникла серйозна криза – скажімо, розпад єврозони призвів би до економічних наслідків для Великої Британії - тоді, можливо, на стан речей поглянули б трохи по-іншому", - міркує він.

Але, за твердженням пана Сілвера, наразі у прибічників "Так" немає "практично ніяких шансів" на перемогу.

Більше того, історія свідчить, що під час будь-якого референдуму голоси проти мають тенденцію до зростання з плином часу, підкреслює пан Сілвер.

Втім, координатор кампанії "Так" не втрачає оптимізму: "Наше дослідження показує, що чим більше людей дізнаються про переваги незалежності, тим більше шансів, що вони бачитимуть в підтримці "Так" кращий шлях до більш справедливої і процвітаючої країни".

Пожвавлення на ринку нерухомості

Ініціативи британського міністра фінансів Джорджа Осборна викликали сплеск інтересу з боку покупців до житлової нерухомості та швидке зростання цін на неї, інформує Guardian.

Посилаючись на дослідження Королівського інституту дипломованих оцінювачів, видання пише, що оздоровлення ринку нерухомості йде повним ходом, в той час як заходи, запроваджені паном Осборном, допомогли сектору піднятися після посткризового спаду.

У своїй щомісячній доповіді організація вказує на зростання цін на нерухомість вже чотири місяці поспіль, оскільки за цей період на ринок житла повернулася найбільша кількість покупців за останні чотири роки.

"Від початку року покупці поступово повертаються, щоб перевірити ринок, чим ми значною мірою можемо завдячувати державним фінансовим ініціативам", - повідомляє Королівський інститут дипломованих оцінювачів.

"Важливо відзначити, що це зростання спостерігається в кожному регіоні Великої Британії", - додають експерти інституту.

Брак вчителів

Більше 100 тис. учнів середніх шкіл Великої Британії вивчатимуть математику і природничі науки під наглядом непідготовлених учителів через хронічний брак нових кадрів, інформує Independent.

Image caption У британських школах бракує третини вчителів математики, пише Independent

Фахівці передбачають, що нестача досвіду стане на перешкоді вивченню дисциплін, які міністр освіти Майкл Гоув визначив як "національні стратегічні пріоритети".

Дослідження професора Джона Хоусона з Університету Оксфорд Брукс показує, що у школах не вистачає приблизно 30% вчителів з математики. Аналогічна проблема існує з фізикою, а також іноземними мовами та англійською.

Співавтор дослідження Кріс Вотерман каже, що брак вчителів математики означає, що 150 учнів кожної середньої школи будуть відвідувати уроки викладачів, які не мають спеціальної підготовки з цього предмета.

Огляд підготувала Аліна Захарчук, Служба моніторингу ВВС