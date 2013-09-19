Янукович насаджує любов до Європи залізною рукою - ЗМІ

Image caption Віктор Янукович жорстко зупиняє дискусії всередині Партії регіонів щодо відносин з ЄС

Що сказав Ван Ромпей про асоціацію з Україною та відносини з Росією, чим закінчуються дискусії в Партії регіонів щодо євроінтеграції, відповідь сенатора Маккейна Путіну та звіт про нетерпимість щодо ЛГБТ-суспільства в європейських країнах - на шпальтах іноземної преси 19 вересня.

Ромпей: асоціація не загрожує Росії

З боку ЄС немає жодного тиску на Україну щодо підписання Угоди про асоціацію, заявив Президент Ради Європейського Союзу Герман ван Ромпей в інтерв'ю російському "Коммерсанту".

Він запевнив, що асоціація України з ЄС не загрожує російським інтересам. "Якщо країна входить в угоду про асоціацію, що означає і політичне співробітництво, і угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), то це не повинно сприйматися як перепона добрим стосункам з Росією - це не модель "або-або", радше "і-і", на що у Росії не завжди дивляться аналогічним чином", - зазначив ван Ромпей.

Якщо країна входить в угоду про асоціацію, що означає і політичне співробітництво, і угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ), то це не повинно сприйматися як перепона добрим стосункам з Росією Герман Ван Ромпей

Водночас, за його словами, у разі підписання Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС виникає проблема технічного характеру.

"Перепона виникає, якщо країна одночасно бере участь у зоні вільної торгівлі та хоче увійти до Митного Союзу, тоді як не усі члені союзу є членами ВТО, - розповідає ван Ромпей. - Ось тоді це перетворюється на модель "або-або", однак це не політична проблема, а логічний наслідок - ви не можете мати ЗВТ з нами, і водночас Митний Союз з країнами, які не настільки відкрили власну торгівлю, як це зробили ми".

Аналізуючи відносини між ЄС та Росією, політик зазначив, що у той час, коли саміти з Росією відбуваються частіше, ніж з США, у двосторонніх відносинах залишаються певні "розбіжності", зокрема у питаннях лібералізації візового режиму з ЄС, а також у політичному порядку денному, зокрема щодо Придністров'я, Грузії та Нагорного Карабаху.

"Було б дуже корисно для наших двосторонніх відносин вирішити хоча б одне з цих питань, і щодо Придністров'я цього досягти легше за все, мені здається", - висловився ван Ромпей.

Залізна рука Януковича

Так назвала свою статтю "Российская газета", розповідаючи про узгодження проекту Угоди про асоціацію з ЄС українським урядом 18 вересня. Газета пише, що на засіданні уряду був присутній посол ЄС в Україні Ян Томбінський, котрий і "сповістив журналістам благу вість": "Це дуже важливий та рішучий крок українського уряду".

Любов до Європи у своїй партії Віктор Янукович насаджує залізною рукою Российская газета

За словами газети, ті, хто виступає проти інтеграції з ЄС та за союз з Росією, "опинилися сьогодні у ролі партій" в Україні. Це, наприклад, комуністи на чолі з Петром Симоненком, яким ЦВК заборонила проводити референдум щодо вступу України до Митного союзу.

Президенту Віктору Януковичу вигідно буде проводити референдум за чи проти вступу до ЄС разом з президентськими виборами, пише "Российская газета", цитуючи джерело у Партії регіонів. "За рік промити українцям мізки європейськими цінностями та підготувати їх до референдуму можна легко", - розповідає газеті член Партії регіонів, який "не забажав розкривати своє прізвище".

"Любов до Європи у своїй партії Віктор Янукович насаджує залізною рукою", - веде далі газета, згадуючи нещодавнє закрите засідання "регіоналів" у "партійній резиденції", на якому Янукович "чітко дав зрозуміти противникам європейського вектора, що це питання не ідеології, а партійної дисципліни". "Після цього фрондери, котрих й так було небагато, узгоджено проголосували за пакет "євроінтеграційних" законів", - пише газета.

Водночас, український політолог Михайло Погребинський у коментарі "Российской газете" висловив прогноз, що Угоду про асоціацію буде підписано з вірогідністю 99%. "Сьогодні навіть Тимошенко, яка сидить, не може цьому завадити", - зазначає він.

Однак українські гастарбайтери, які їхали до Росії у потязі разом з кореспондентом "Российской газеты", риторично запитують про ЄС: "Ну хто нас там чекає?". "Вони думають тільки про себе, а те, що народу стане жити ще гірше, до цього нікому справи немає", - цитує газета зварювальника Анатолія з Миколаєва, котрий згадує, що раніше місто було потужним суднобудівним центром. "Якщо Україна вступить до ЄС, то звільнять в нас півкраїни!", - цитує газета обуреного зварювальника.

Маккейн відповідає Путіну

Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав російського президента Володимира Путіна "репресивним лідером" та "другом тиранів", відповідаючи на звернення останнього до американського народу у New York Times статтею у російській "Правді", пише Guardian.

Guardian пише, що у своїй "уїдливій відповіді", яку Маккейн назвав "Росіяни заслуговують кращого, ніж Путін", він звинуватив російського лідера та його "колег" у переслідуванні інакомислячих у своїй країні, зокрема у смерті російського юриста Сергія Магницького за ґратами.

Також сенатор розкритикував Путіна за підтримку сирійського президента Башара аль-Асада у громадянській війні, в якій загинуло понад 100 тисяч людей, зазначає британська газета.

Маккейн переконує росіян, що він не займає антиросійську позицію, а навпаки є "більш проросійським, ніж режим, який сьогодні погано керує вами". Стверджуючи, що Путін не вірить в росіян, Маккейн пише: "Він не вірить, що на свободі людська природа може піднятися над своїми слабкостями та збудувати справедливе, мирне та процвітаюче суспільство". "Тому він править, використовуючи ці слабкості, за допомогою корупції, репресій та насильства. Він править для себе, але не для вас", - переконує сенатор.

Guardian пише, що Маккейн не єдиний американський сенатор, котрий вирішив відповісти Путіну. Голова комітету зі збройних сил Палати представників США Говард Маккеон також написав статтю у Moscow Times про придушення російського народу та зневагу до фундаментальних прав людини у Росії.

"Нетерпима" Європа

Геї, лесбіянки та транссексуали стикаються з "шокуючим" рівнем насильства, дискримінації та атак по всій Європі, у той час як законодавство ЄС та країн-членів залишає їх без правосуддя та створює "клімат страху", пише Independent, цитуючи нещодавній звіт Amnesty International.

"Влітку цього року, люди жбурляли яйцями в учасників гей-прайду у Литві, яка зараз головує в ЄС. Під час першого гей-прайду у Чорногорії, яка є кандидатом до ЄС, десятки людей дістали поранення, коли протестувальники-гомофоби закидали їх камінням та пляшками", - пише газета, цитуючи правозахисну організацію.

Влітку цього року, люди жбурляли яйцями в учасників гей-прайду у Литві, яка зараз головує в ЄС Independent

У Сербії, яка стала офіційний кандидатом на вступ до ЄС цього року, гей-прайди забороняються вже протягом двох останніх років, оскільки поліція каже, що буде не в змозі гарантувати безпеку учасників. А в тій же Чорногорії газети напередодні гей-прайду оприлюднили підробні некрологи гей-активістів, розповідає газета. Захисту потребують гей-суспільства навіть у країнах-засновниках ЄС, таких як Італія та Німеччина, додає Independent.

Експерт Amnesty International з дискримінації в Європі та Центральній Азії Марко Пероліні зазначає, що недоліки національних законодавств в ЄС фундаментально позначаються на тому, як злочини проти ЛГБТ-спільноти розглядаються владою цих країн. Він каже, що у той час, коли расистькі та ксенофобські атаки вважаються злочинами на ґрунті ненависті, атаки проти сексуальної орієнтації не підпадають під це визначення.

"Існуючі подвійні стандарти подають ідею, що деякі форми насильства заслуговують на меншу увагу та захист, ніж інші. Це неприпустимо для Європейського Союзу, який пишається тим, що сприяє рівності та інтеграції у суспільство", - зазначає експерт.

Підготував Віталій Модло, Служба моніторингу BBC