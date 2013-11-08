Газети: Берлін як мрія для Тимошенко

Копирайт изображения AFP Image caption Преса сумнівається, що в п'ятницю Рада ухвалить закон щодо Тимошенко

Українська преса переймається долею законів про лікування Тимошенко за кордоном, відповідальність президента і перспективи українських аграріїв, якщо угоду з ЄС все-таки підпишуть.

Юлі - Олю

Про перебіг подій у Верховній Раді у четвер і долю законів про лікування Тимошенко за кордоном пише "Сегодня".

"Батьківщина" з перших хвилин взялася за пошук компромісу з Партією Регіонів. Вісім їхніх нардепів винесли до президії великі літери, з яких хотіли скласти гасло "Юлі волю", але носій літери "В" затримався, і всі соцмережі обійшло фото з двозначним закликом "Юлі Олю", - глузує газета.

На Банковій тим часом місія Євросоюзу Кокса - Квасневського вела переговори з Віктором Януковичем, після чого виїхала у повному складі до парламенту. Через їхню появу Рада не почала працювати ані в 16:00, ані до моменту здачі номера, розповідає "Сегодня".

За інформацією газети, Кокс і Квасневський весь цей час були в кабінеті у спікера, а інші чекали в залі.

Як вирішиться доля Тимошенко, а з нею і євроінтеграції України, поки що невідомо. А відтак "Берлін для Тимошенко залишається мрією", - підсумовує газета.

Опозиція зробила все можливе?

У п'ятницю закони, що дозволяють Юлії Тимошенко виїхати за кордон на лікування, напевно, не будуть прийняті, пише "Коммерсант-Украина". Це визнали навіть лідери опозиції.

Опозиційні сили зробили все можливе для досягнення компромісу, але, на жаль, жодна з наших пропозицій не була підтримана Віталій Кличко, УДАР

"Опозиційні сили зробили все можливе для досягнення компромісу, але, на жаль, жодна з наших пропозицій не була підтримана", - розповів Віталій Кличко. Єдиним конструктивним підсумком консультацій стало оголошений місією Кокса - Кваснєвського крайнього терміну вирішення проблеми - вівторок або середа наступного тижня".

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко у розмові із "Коммерсантом" заявив, що переговори з Партією Регіонів апріорі не могли привести до успіху, оскільки рішення з цього питання приймає особисто президент.

"Позиція Партії Регіонів - справа третього порядку. Головне питання в тому, чи готовий Віктор Янукович підписати угоду про асоціацію. Поки що все виглядає так, що влада збирається зривати європейську інтеграцію", - вважає він.

Втратить країна

Оцінку подіям у Верховній Раді 7 листопада подає i "День". Видання вважає, що у вихорі торгів, обвинувачень і тупцювання на місці всі задіяні сторони, депутати, президент і представники Євросоюзу, забувають про одне – йдеться про долю цілої країни.

"Всі ці інтриги, кулуарні домовленості, навіть елементарне невідкриття вчасно засідань виглядає не по-європейськи, хоч і ведуть переговори в тому числі і представники Євросоюзу. Одні (європейська сторона та українська опозиція) наполягають на законопроекті Лобунської, інші (українська влада) більш схильні до законопроекту Міщенка. По суті ж, залежність країни від єдиного питання (однієї людини) заганяє у безвихідь обидві сторони – і європейських, і українських політиків. Втрачає країна", - відзначає газета.

Де аграріям краще

Про те, де краще буде українським аграріям, в Євросоюзі чи Союзі Митному, розмірковує "Україна Молода".

Копирайт изображения v Image caption Навіть якщо угоду з ЄС підпишуть, на уніфікацію стандартів знадобиться мінімум 5 років, пише "Україна молода"

Газета вважає, що якими б привабливими не були для України європейські перспективи, блискучого прориву на європейський ринок найближчим часом не буде, адже аби уніфікувати стандарти, Україні знадобиться мінімум 5-10 років. Тому найгостріше перед аграріями сьогодні стоять проблеми якості продукції та квот.

На можливість закриття у разі підписання угоди з ЄС ринку Митного союзу експерти дивляться із здоровим оптимізмом, пише "Україна Молода".

"Якщо на ринку превалює політика — цей ринок не є перспективним", — вважає Марія Колесник з консалтингової агенції "ААА".

Що стосується інвестиційної привабливості України, то, на думку експертів, вона зросте лише у тому випадку, якщо законодавство стане прозорим, зникне корупція і Україна почне подiляти європейські цінності.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС