Іноземна преса: Майдан як елемент політичної культури

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В п’ятницю, 20 грудня, іноземна преса пише про Майдан як суспільне явище, сприйняття Путіна за кордоном та зміцнення позицій Януковича в Україні.

Майдан як політична культура

Нещодавно жартома запропонували вписати поняття Майдану в українську Конституцію, як елемент безпосередньої демократії, пише польська Gazeta Wyborcza. Тобто, якщо народ чимось невдоволений, він виходить на площу та каже про це, а влада не має права його розганяти силою.

Але в кожному жарті є доля правди, зазначає видання. Адже протести на вулицях насправді стали частиною політичної культури українців, що є безцінним для збереження демократії.

На думку видання, український Майдан пройшов довгу еволюцію до свого сучасного стану. Зокрема він формувався під час студентських голодувань в 90-і, розвивався з акціями "Україна без Кучми" та майже остаточно сформувався під час Помаранчевої революції 2004 року.

І якщо цьогорічний Майдан розпочинався, як протест проти відмови влади від євроінтеграції, розгін міліцією мирних протестувальників спричинив вибух обурення в суспільстві. Тепер вже, на думку видання, влада не може розігнати мітинг силою, бо цього суспільство їй ніколи не вибачить.

Останній оплот християнства?

Першою олімпійською перемогою Володимира Путіна називає газета Rzeczpospolita успіх Москви в утриманні України в сфері свого спливу завдяки кредитам.

Але насправді Москва не так багато може запропонувати країнам, які вона намагається втримати в сфері своїх "пріоритетних інтересів". Адже звичайне "затикання дір" без глибоких реформ тільки відкладає катастрофу. А отже Москві не залишається нічого іншого, як намагатися осягнути перемогу в "війні культур".

Як пише газета, Захід вже давно оголосив курс на ліберальне ставлення до сексуальних меншин. А господар Кремля поступово будує собі імідж останнього хранителя християнської цивілізації, що занепадає через поширення на Заході ліберальних ідей. І те, що пан Путін цим імпонує консервативним європейцям є поразкою Заходу, пише видання.

"Саме завдяки шлюбу чоловіка та жінки людство надалі існує і розвивається, - каже газета. – Але шкода, що головним охоронцем цих простих істин стає екс-працівник спецслужб, який трактує християнство та традиційні цінності вибірково і так, як йому зручно".

Путін, який дратує

Важко уявити собі щось, що дратує більше на міжнародній політичній арені, ніж Володимир Путін, який впевнено відповідає на завчасно підготовлені запитання під час щорічної прес-конференції, пише газета Guardian.

Особливий стиль російського президента полягає в тому, аби говорити про необґрунтовані або відверто нечувані речі в дуже переконливій манері. Так, наприклад, він відкинув будь-які звинувачення у тиску на Україну, аби та припинила перемовини з ЄС щодо асоціації.

Поклавши руку на серце, пан Путін стверджував, що кредит та дешева ціна на газ не мають нічого спільного з цим рішенням. Все це тільки братська любов між народами, стверджує Володимир Путін, не залишаючи тим самим Україні вибору родини, каже видання.

Також газета критикує звичку президента Росії кидати за ґрати незгодних з ним людей, а потім отримувати компліменти за їх помилування. Володимир Путін видавався людяним, коли говорив про хвору маму Ходорковського та 10 років, проведених ним за ґратами. Але кидати його за ґрати як раз людяним не було, пише видання.

Зміцнює позиції

Янукович значно зміцнив свої позиції в державі після того, як отримав кредит та знижку на газ від Росії, вважає видання New York Times. За даними газети, кредит зараз змальовується як рятівний круг, без якого українська економіка пішла б на дно. А Янукович грає в "батька нації" та намагається зміцнити авторитет в країни, який похитнувся під час протестів.

Під час нещодавньої розмови зі старанно підібраними журналістами, резидент Янукович знову повторив обіцянки, що силового звільнення центральної площі Києва від протестуючих не буде. Це - обіцянка, яку він вже принаймні один раз порушував, пише газета. Також президент досить зухвало застеріг інші держави від втручання у внутрішні діла країни, даючи зрозуміти, що не має наміру терпіти такого в подальшому.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.