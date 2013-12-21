Economist: Майдан перетворив Януковича на кульгаву качку

Image caption Після спроби розгону барикади стали вищими, а настрій Майдану - рішучішим, пише Economist

Підписання московських угод, геополітичний вибір України та "спецоперація" зі звільнення Ходорковського - закордонна преса 21 грудня.

Піррова перемога Путіна

Нещодавні угоди, укладені між Росією та Україною, російські та західні ЗМІ називають новою перемогою Володимира Путіна та черговою поразкою Заходу. Однак, якщо придивитися ближче, то виграш Путіна чи програш Європи стають далеко не такими очевидними, пише британський Economist.

"Ані Янукович, ані Путін чи лідери ЄС не очікували, що українці масово вийдуть на вулиці. Розгнівані тим, що Янукович торгує своєю країною для власної вигоди, люди ще більше радикалізувалися, коли президент застосував силу проти студентів", - зазначає автор статті.

"Невелика протестна акція з вимогою підписати угоду з ЄС переросла у загальнонаціональне пробудження та загальний протест проти намагань влади збудувати клептократичну пост-радянську державу. Після невдалої спроби Януковича очистити вулиці 11 грудня, барикади стали вищими, настрій Майдану став рішучішим, а розкол у провладній еліті очевиднішим. Криза перетворила Януковича на кульгаву качку", - пише британське видання.

Політика Путіна, що поставив собі за мету відродити Радянський Союз, також не виглядає надто вдалою, свідченням чого є антиукраїнська пропаганда на російському телебаченні.

"Призначення затятого антизахідного та антиросійського пропагандиста Дмитра Кисельова головою нової державної медіа-структури стало ознакою деградації режиму. Досвід Радянського Союзу вже довів, що така пропаганда свого часу лише допомогла відштовхнути радянські республіки подалі від Москви", - пише Economist.

До Європи не готові?

Україна була готова інтегруватися з Європою лише настільки, наскільки збанкрутіла фірма готова прийняти нового власника New York Times

Упродовж 20 років жодному керівникові незалежної України не вдалося реформувати глибоко корумповану політичну систему та економічні стосунки, пише New York Times. Після підписання російсько-українських угод у Москві, політика ЄС та США стосовно України зайшла у глухий кут. Причина - нерозуміння Заходом того, що відбувається в Україні.

"У ретроспективі готовність Брюсселя підписати інтеграційну угоду з країною, яка зробила не так вже й багато кроків у напрямку до європейських політичних та економічних стандартів, викликає ще більший подив, аніж відмова України від підписання угоди з ЄС. Україна була готова інтегруватися з Європою лише настільки, наскільки збанкрутіла фірма готова прийняти нового власника", - пише газета.

Ілюзії розвіялися б вже давно, якби не здатність українських урядовців приховувати свої махінації за ширмою геополітики. Вони лякали Росію можливістю розширення НАТО на схід, а Захід - еспансіонізмом Кремля. Мета була одна - отримати поступки від тих, і від інших.

"І хоча протестувальники у Києві показали вражаючий приклад громадянського спротиву, вони не представляють усю Україну. Коли перед українцями постає вибір, наявним стає глибокий поділ у їхніх поглядах на Росію та Європу", - пише газета.

Підтримуючи настрої 500-тисячних демонстрацій у Києві, західні урядовці не повинні забувати про 12,5 мільйонів, які 2010 року обрали президента Януковича, який обіцяв відновити стосунки з Росією.

Захід визнав результати президентських виборів в Україні. Тепер йому доведеться визнавати і рішення уряду, призначеного після цих виборів, пише New York Times.

Секретна операція

Звільнення найвідомішого російського в'язня Михайла Ходорковського нагадувало спеціальну операцію, не всі деталі якої стали відомі ЗМІ, пише британська Guardian.

Дивним чином обставини звільнення Ходорковського нагадували його затримання у 2003 році, коли бійці спецпідрозділу штурмували його літак під час дозаправки у сибірському аеропорту. Звільнення Ходорковського також було пов'язано із приватним літаком, яким він прибув до Німеччини.

Ходорковського випустили саме перед Різдвом, щоб про це рішення написали усі, похвалили його, а тоді забули про Ходорковського після Нового Року" Дмитро Орєшкін, політолог

Після оприлюднення указу про помилування Ходорковського журналісти так і не змогли побачити вже колишнього політв'язня у Росії.

"Журналісти зібралися біля колонії Сегежа, де колишній олігарх відбував свій термін, але так і не побачили, коли він звідти вийшов. Згодом з'явилися чутки, що з місцевого летовища його вертольотом перевезли до Петербурга, а звідти літаком до Німеччини, де на лікуванні перебувала його мама", - пише газета.

За офіційною версією, Ходорковський так поспішав покинути тюрму, що не усвідомив, що його мама вже тиждень як повернулася до Росії.

Що ж до причин раптового звільнення Ходорковського, британське видання цитує опозиційного російського політолога Дмитра Орєшкіна:

"Путін побачив реальну проблему для свого персонального іміджу та іміджу Росії на Заході. До того ж наближаються Олімпійські ігри. Рішення було ретельно сплановане. Ходорковського випустили саме перед Різдвом, щоб про це рішення написали усі, похвалили його, а тоді забули про Ходорковського після Нового Року".

Подарунок на День чекіста

Володимир Путін підписав указ про помилування Михайла Ходорковського, після чого "в'язень №" виїхав із зони прямо до Німеччини. Усе вказує на те, що його вислали з Росії, пише польська Gazeta Wyborcza.

"За іронією долі або за іронією господаря Кремля, помилування та звільнення колишнього керівника ЮКОСу та особистого ворога Путіна відбулося у День чекіста. Це день, коли було засновано Чека, яка потім трансформувалася у НКВД, КДБ, а тепер називається ФСБ, і все ще розташована у Москві на Луб'янці. Та й саме звільнення щораз більше нагадує операцію спецслужб", - пише польська газета.

Ходорковський відсидів понад 10 років і ніколи не йшов на компроміси зі своїми кривдниками. Відтак незрозуміло, чому він це зробив саме зараз, коли до кінця терміну його ув'язнення залишилося вісім місяців. Вірогідною є версія, що Ходорковському запропонували перспективу звільнення або третього тюремного терміну і він обрав перше.

Ходорковського вивезли вертольотом до Петербурга, де він пересів на літак, що відвіз його до Німеччини.

"Цікаво, що після десяти років у в'язниці, у Ходорковського виявився дійсний закордонний паспорт. То не міг бути старий документ, бо в Росії не видають закордонних паспортів із таким довгим терміном дії. Скоріше за все, спецслужби, що проводили "операцію помилування" завчасно підготували йому новий документ", - пише газета.

У Москві вважають, що Путін погодився випустити Ходорковського за умови, що той виїде з країни.

"Операція помилування" була проведена у День чекіста у стилі радянських спецслужб, які свого часу висилали з країни ворогів режиму. Таких як Володимир Буковський чи Олександр Солженіцин", - підсумовує газета.

Огляд підготував Ярослав Карп'юк, Служба моніторингу ВВС