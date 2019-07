Daily Telegraph назвала 12 найкращих віршів про кохання

Image caption Британська преса присвятила головні матеріали Дню закоханих

У день святого Валентина британські видання пишуть про поезію любові, унікальні подарунки та місця, де шукають своє кохання.

Найкращі вірші для коханої людини

Daily Telegraph публікує підбірку з 12 найкращих віршів про кохання, якими можна висловити свої почуття на День святого Валентина. Майже всі вони є в російському перекладі, а деякі і в українському.

Вірш Байрона "Вона йшла, вродлива" (Lord Byron. She Walks in Beauty) ідеально підходить, щоб сказати коханій яка вона красива, пише газета. Він має два українські переклади.

Вірш Едварда Каммінгса "Я ношу ваше серце з собою" (E.E. Cummings. I carry your heart with me) підходить для пар, що кохають одне одного вже давно, та щоб висловити коханій людині, як багато вона для вас значить.

Вірш Крістіни Розетті "Я покохав тебе першим" (Christina Rossetti. I loved you first) можна використовувати лише тим, хто напевне знає, що його любов взяємна.

А вірш Керол Енн Даффі "Валентин" (Carol Ann Duffy. Valentine) підходить, щоб неординарно розповісти про своє кохання.

Унікальний подарунок

Для тих, хто хоче обрати дійсно неповторний подарунок на День святого Валентина, ідеально підійде роман Нанні Балестріні, який має понад ніж 100 трильйонів варіантів, пише лондонська Guardian.

Кожна книжка відрізняється від оригінального твору випадковим розташуванням частин та параграфів у кожній частині. За задумом Балестріні, це створює ефект залучення читача і перетворює його на співавтора, пише видання.

Кожен примірник роману має 10 частин, кожна з яких складається з 20 параграфів, які обираються комп'ютером з 30 можливих для конкретної частини. Саме з цих двох правил і утворюється 100 трильйонів неповторних варіантів.

Балестріні радить купувати по дві книжки для порівняння та "аналізу". Хоча сам зізнається, що не прочитав жодної версії оригінального твору після його першої публікації.

Де шукають кохання

Дослідження, опубліковане у День святого Валентина, показує, що чоловіки ставляться до цієї дати більш серйозно, пише Daily Mail. Приблизно 26% чоловіків вважають це зручною нагодою продемонструвати своє кохання, і лише 19% жінок думають так само.

Дослідження також показало, що чоловіки, які хочуть познайомитись із жінкою, повинні частіше відвідувати музеї та картинні галереї, бо саме там 15% жінок шукають своє кохання. В середньому там шукають знайомства 10% опитуваних.

Але перше місце, де чоловіки та жінки шукають собі пару - це не нічні клуби або робота, як було раніше, а безкоштовні веб-сайти знайомств. Троє з десяти опитаних шукали кохання саме там.

Ще 12% використовували платні сайти знайомств.

Кількість тих, хто шукає роману на роботі, знизилась з 16% до 12%.

Огляд підготував Сергій Арсентьєв, служба моніторингу ВВС.