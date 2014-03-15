Британська преса: як зупинити Путіна

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У суботу, 15 березня, британська преса розмірковує про можливі наслідки кримського референдуму. Що робити Україні – боротися за Крим чи змиритися з його втратою? Як зупинити Путіна? Якою може бути відповідь Росії після введення проти неї санкцій?

Після референдуму

В переддень кримського референдуму британський тижневик Economist радить, що мають зробити країни Заходу та новоспечена українська влада, аби знівелювати його заздалегідь відомий результат.

Видання не має жодного сумніву, що під час цього "бутафорського" та "фіктивного" плебісциту, за яким стоїть Кремль, буде прийнято рішення про приєднання автономії до Росії.

Яким же чином можна зламати сценарій "капризного автократа" Володимира Путіна, дії якого важко передбачити?

У уряду Арсенія Яценюка є три варіанти дій, пише тижневик. Щоправда, жоден із них не є ідеальним. Перший – збройний конфлікт з Росією. Але це, вважає Economist, стане катастрофою для України.

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Другий – протестувати проти референдуму та оскаржувати його результати. Проте це може відволікти нову владу від більш нагальних справ. Сценарій третій і, на думку видання, "найменш неприйнятний" – на якийсь час змиритися з фактичною втратою Криму, домовившись про виведення з півострова українських військ та про дотримання прав кримських татар.

Захід, у свою чергу, має ще рішучіше засудити дії Росії та запровадити дуже жорсткі санкції проти всієї путінської номенклатури та компаній, пов’язаних із Кремлем. А ще необхідно щедро допомогти Україні фінансово, аби вона стала дійсно демократичною та процвітаючою. Тоді, резюмує Economist, кримчани самі захочуть стати громадянами такої оновленої країни.

Зупинити Путіна

Guardian публікує статтю Михайла Саакашвілі, в якій він порівнює дії Росії під час грузинського конфлікту шестирічної давнини з подіями, що відбуваються в Криму сьогодні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Путіна вчасно не зупинили, вважає колишній президент Грузії

На його думку, після недільного референдуму Володимир Путін заявить, що у нього є законне виправдання для збройного нападу на Україну.

Саакашвілі нагадує про деякі трагічні сторінки української історії, аби пояснити, чому в регіонах, на які зараз претендує Кремль, проживає достатньо багато етнічних росіян. У 1930-х роках сталінський режим розв’язав штучний голод, знищивши сім мільйонів українців на сході країни. А пізніше з Криму були депортовані татари.

З кримського "референдуму" новий годинник почав відлік часу. Чим довше Захід буде видавати бажане за дійсне, тим більшою стане ця проблема М.Саакашвілі

Не останню роль в бажанні Путіна загарбати Україну, як і, до речі, Грузію, зіграли демократичні революції, які відбулися в цих двох країнах, а також прагнення обох держав вступити до НАТО.

Але є ще одне пояснення такої поведінки кремлівського господаря. Він вторгся в Крим з упевненістю, що має на це право, адже Захід свого часу не відреагував належним чином на фактичну анексію Абхазії та Південної Осетії.

Саме тому сьогодні, як ніколи, важливо зупинити Путіна, переконує колишній грузинський президент.

"Він розглядає територіальні завоювання як засіб досягнення політичного омолодження і довголіття. З кримського "референдуму" новий годинник почав відлік часу. Чим довше Захід буде видавати бажане за дійсне, тим більшою стане ця проблема", – каже Саакашвілі.

Крок до війни

Газета Daily Telegraph розповідає про вчорашні переговори в Лондоні з врегулювання кримської кризи між міністром закордонних справ Росії та його американським колегою.

Сергій Лавров зайняв безкомпромісну позицію, заявивши, що Москва визнає результати референдуму і що Крим є "незмірно більш важливим для Росії, ніж Фолклендські острови для Сполученого Королівства".

Джон Керрі вкотре попередив Москву про наслідки її дій та про "більш масштабну реакцію" Заходу на можливе вторгнення російських військ в інші регіони України.

Саме тому Daily Telegraph робить невтішний висновок, зазначаючи, що після безрезультатних переговорів Європа стала "на один крок ближче" до військового конфлікту.

Видання також нагадує, що міністри закордонних справ ЄС планують провести зустріч у понеділок, аби ввести візові та фінансові санкції проти більше ста російських можновладців.

"Гнів" Кремля

Таблоїд Daily Mail цитує інвестора Білла Браудера, який попереджає, що британські компанії, зокрема нафтогазовий гігант British Petroleum (BP), можуть опинитися в небезпеці в Росії через конфлікт у Криму.

Якщо у вас є акції чи власність у Росії, ви володієте ними умовно, доки хтось не вирішить їх у вас вкрасти Білл Браудер

Він каже, що вони відчують "гнів" Кремля після того, як Брюссель введе проти Москви санкції за вторгнення на півострів.

"Положення BP не є безпечним. Вони будуть шукати шляхи, як попсувати компанії нерви, – каже Браудер, який був змушений згорнути свій бізнес в Росії в 2006 році після того, як звинуватив тамтешніх чиновників у корупції. – Якщо у вас є акції чи власність у Росії, ви володієте ними умовно, доки хтось не вирішить їх у вас вкрасти".

Його емоційні слова опосередковано підтверджені повідомленнями, що Кремль, як стверджують джерела, і справді почав розробляти закон, що дозволить російській владі конфісковувати власність іноземних компаній у випадку, якщо проти країни будуть введені санкції.

Не виключено, що саме з цієї причини, пише видання, відтік капіталу з Росії цього року вже склав астрономічні 27 мільярдів фунтів.

А ще Браудер закликає уряд Девіда Камерона не слухати тих, хто від імені британських компаній, пов’язаних з російськими багатіями, буде вмовляти відмовитися від санкцій.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС