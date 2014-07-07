Преса: як зустрічали українську армію у Слов'янську

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В понеділок, 7 липня, українська преса пише про реакцію місцевих мешканців на звільнення декількох східних міст, висловлює подив щодо призначень президента в силовому блоці та попереджає про подальші плани Кремля.

Нарешті!"

Газета "Сегодня" описує реакцію мешканців Слов’янська на прихід українських військових.

Мене вразило, що одна літня жінка хапала за чоботи солдата, цілувала їх, ридала і дякувала за те, що ми їх звільнили український полковник, який звільняв Слов'янськ

Видання каже, що йому вдалося поспілкуватися з одним з військових, які підняли прапор України над містом.

"Коли ми увійшли в Слов'янськ, бойовики практично залишили його, але було кілька людей, які охороняли барикади, - цитує видання полковника спецназу Олександра. - Деякі з них чинили запеклий опір, їх довелося застрелити, але в більшості своїй вони здалися. Була там і місцева міліція, яка теж здалася. Вони запевняли нас, що на самій-то справі завжди підтримували єдину Україну, але всі знають, кого саме вони підтримували".

За словами спецназівця, українські військові для місцевих жителів стали порятунком.

"Мене вразило, що одна літня жінка хапала за чоботи солдата, цілувала їх, ридала і дякувала за те, що ми їх звільнили. Чоловіки похилого віку пропонували нам сигарети, стояли і плакали. Вони говорили: "Господи, нарешті!". А ми роздавали голодним людям хліб і тушонку ... І мені самому важко було стримати сльози в цей особливий момент", - сказав полковник.

"Тихий і раптовий" мир

"Мир і спокій прийшли в міста, де минулого тижня лютувала війна, тихо і раптово". Саме так описує звільнення Слов’янська та Краматорська газета "Комсомольская правда в Украине".

Дуже дивне відчуття, коли ти проводиш ніч під гуркіт розриваються снарядів, а вранці тобі кажуть: "Ополченці пішли" жителька Слов'янська Наталія Миронова

Ще в п'ятницю всі обговорювали спалену Ніколаєвку під Слов'янськом, моторошні перестрілки та бомбардування, а в суботу до смерті налякані мешканці регіону зітхнули з полегшенням: "Скінчилося ..."

Взяття українськими військовими Краматорська і Слов'янська сталося так швидко, що багато толком нічого і не зрозуміли.

"Ми до такої міри звикли до постійних обстрілів, що навіть не сподівалися, що весь цей кошмар закінчиться так швидко. Дуже дивне відчуття, коли ти проводиш ніч під гуркіт розриваються снарядів, а вранці тобі кажуть: "Ополченці пішли", - ділиться жителька Слов'янська Наталія Миронова.

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Мешканці Слов'янська і Краматорська після офіційного оголошення про "визволення" обережно виходять на вулиці, ходять по магазинах, думають про відновлення міст.

Місцеве керівництво вже будує плани на майбутнє, каже видання.

В.о. мера Краматорська Андрій Панков вже оголосив, що з дня на день відновиться виплата пенсій і зарплат бюджетникам.

6 липня Державна казначейська служба перерахувала Донецькому облуправлінню "Ощадбанку" перший транш.

Дивні рокіровки

Видання "Вечерние вести" висловлює своє незадоволення з приводу нещодавніх призначень президента в силовому блоці країни.

"Для координації дій та підвищення рівня керованості силовим блоком" Порошенко призначив першим заступником голови президентської адміністрації Ложкіна власника "Нашої ряби", Героя України (цим званням його нагородив Ющенко за видатні успіхи в аграрній сфері) Юрія Косюка.

Дивне призначення, і ще більш дивне його обґрунтування, вважає видання. На посаду міністра оборони замість Коваля, який, крім прикордонного досвіду, мав у своїй службовій діяльності і військовий, був призначений госохоронець Гелетей. Тут взагалі ніхто нічого не зрозумів. Окрім, мабуть, самого Порошенка. Сам Гелетей на радощах уже пообіцяв "провести парад Перемоги в українському Севастополі".

"Путін при цих словах, ймовірно, пішов негайно стрілятися. Як взагалі людина, яка свого часу відмовився битися з якимось Шуфричем, може скласти загрозу Великому Пу?", - іронізує видання.

Призначення діючого генерала Муженка, який має серйозний, справжній досвід миротворчої діяльності в Іраку, на посаду голови генштабу видання називає найбільш вражаючим ходом Порошенко. Бо решта – звичайні рокіровки, підсумовує газета.

Кремль не заспокоїться

Газета "Деловая столица" вважає, що загроза повномасштабної військової агресії Росії відносно України досі не втратила актуальності.

На думку видання, бійка під стінами парламенту, яку організували прихильники соціаліста Рудьковського, - це тільки початок масштабних акцій протесту, до яких Кремль готує своїх адептів в Україні.

Продовжуючи нагнітати обстановку поблизу кордонів і на території Донбасу, Кремль паралельно робить ставку на інший сценарій по дестабілізації України - внутрішню контрреволюцію.

Єдиним рецептом запобігання антимайдану може вважатися цілеспрямована і безперервна операція по боротьбі з бандитизмом в епіцентрі напруги "Деловая столица"

Ставка робитиметься на соціальне незадоволення українців, пише видання.

Газета вважає, що восени, саме напередодні виборів, економічна криза увійде в гостру фазу.

Граючи на зниженні рівня життя, неспокої на Донбасі, безперервних терактах, проросійські сили намагатимуться взяти реванш.

І допомогти в цьому повинні всі без винятку ланки полеглого режиму Януковича, які повинні організувати перед осінніми парламентськими перевиборами низку антимайданів.

На думку видання, єдиним рецептом запобігання антимайдану на тлі погіршення не тільки економічної, а й криміногенної обстановки може вважатися цілеспрямована і безперервна операція по боротьбі з бандитизмом в епіцентрі напруги - Донбасі.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.