Преса: де зустрінуться Порошенко та Путін

Копирайт изображения AFP Image caption Остання зустріч Петра Порошенка та Володимира Путіна відбулась на початку червня у Франції.

Місце можливої зустрічі лідерів України та Росії, кандидати на посаду секретаря РНБО, можливий "газовий реванш" Росії та утиски мусульман в Криму – про це пишуть українські газети у вівторок, 19 серпня.

Де зустрінуться Порошенко та Путін

"Сегодня" пише про можливу зустріч президента Петра Порошенка та його російського колеги Володимира Путіна.

За інформацією видання, найвірогіднішим місцем зустрічі є Словаччина, куди обидвох лідерів запросили на святкування 70-річчя повстання проти фашистів.

"Готувати Петра Олексійовича до можливих перемовин із Путіним буде особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель – цього тижня вона приїде до Києва на запрошення Порошенка", - пише "Сегодня".

Ще одним можливим місцем зустрічі, за інформацією дипломатичних джерел видання, може стати Франція, адже "президент Франсуа Олланд особисто запрошував Путіна та Порошенка поговорити в Єлисейському палаці".

Крім того, як пише газета, президенти України та Росії можуть зустрітися в Мінську – готовність прийняти колег вже висловив білоруський лідер Олександр Лукашенко.

За словами посла Білорусі в Україні Валентина Величка, Путін, Лукашенко та президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вже підтвердили готовність провести перемовини із президентом України.

"Зараз обговорюється питання присутності представників США чи Ради ЄС", - цитує посла "Сегодня".

РНБО: кастинг триває

Президент не може знайти "гідної заміни" колишньому секретарю РНБО Андрію Парубію, пише "Комсомольская правда в Украине".

Видання додає, що серед кандидатів на посаду називають екс-міністра МВС Юрія Луценка, народного депутата Юрія Стеця, голову СБУ Валентина Наливайченка, першого віце-прем'єра Володимира Гройсмана та заступника секретаря РНБО та екс-міністра оборони Михайла Коваля.

"Як показує досвід останніх призначень Петра Порошенка, посаду секретаря РНБО обійме хтось зі списку багатіїв, яких ще не працевлаштував президент", - вважає політолог Кость Бондаренко.

Політолог Вадим Карасьов прогнозує, що РНБО керуватиме хтось із чинних або колишніх генералів Генштабу.

На думку політолога Володимира Цибульського, Порошенко зробить вибір "з дня на день", пише "Комсомольская правда в Украине".

"В цьому плані вигідно виглядає кандидатура Михайла Коваля. Якщо пригадати, що коли Порошенко виносив на розгляд Верховної Ради питання про відставку на той час міністра оборони Коваля, то розсипався в компліментах", - пише таблоїд.

Чи можливий "газовий реванш" Росії

"Газпром" нервує. І намагається руками третіх осіб будь-що взяти газовий реванш", - пише газета "День" про плани Росії подати скаргу до СОТ через рішення парламенту України допустити до модернізації вітчизняної ГТС лише європейські та американські компанії.

Видання додає, що "Газпром" вимагає від України віддати "частку акцій в управлінні українською "трубою" та підземними газовими сховищами за міфічні газові борги".

"Можливо, прийнятий Верховною Радою закон і не відповідатиме в чомусь міжнародній політиці та практиці. Але не забуваймо, що даний документ приймався з політичних мотивів в умовах жорсткого протистояння Росії та України. Тож і рішення СОТ в даній справі, скоріш за все, матиме політичний характер", - прогнозує колишній міністр економіки Віктор Суслов.

Якщо ж Росія все ж таки подасть скаргу до СОТ, то, на думку пана Суслова, її розглядатимуть декілька років. Тому він радить Україні та Росії порозумітися.

"Найкраще було б в умовах поглиблення торгової війни порахувати кожною стороною свої можливі збитки і з допомогою міжнародної спільноти нарешті розпочати домовлятися", - цитує пана Суслова видання.

Кримські мусульмани на порозі репресій?

У Криму продовжують "зачищати" релігійні школи – медресе – від "екстремістської" літератури, пише "Україна молода".

"Днями принизливу і, звісно, лячну для юних мусульман процедуру влаштували відразу в трьох медресе Сімферопольського району. Цього разу, окрім працівників ФСБ, до пошуків офіційно забороненої літератури залучили представників прокуратури, санітарно-епідеміологічної станції, міністерства освіти, пожежної та інших служб. Цього разу їхній улов був "солідним" – три книги з чорного списку", - веде далі видання.

Як відзначили у Духовному управлінні мусульман Криму, останні тижні на півострові активно проходять перевірки та обшуки мусульманських культових споруд, ісламських навчальних закладів, приватних будинків релігійних служителів щодо наявності забороненої ісламської літератури, занесеної до "Федерального списку заборонених екстремістських матеріалів".

Список на 200 сторінок містить понад дві тисячі друкованих матеріалів різних конфесій, вказує газета.

За словами заступника муфтія мусульман Криму Айдера Ісмаїлова, на території України такого списку ніколи не було.

На думку керівника Правозахисного руху Криму Енвера Кадирова, цей список "може послужити основою для масових репресивних дій стосовно кримських мусульман".

"В даній ситуації мусульманам залишається сподіватися лише на Всевишнього, бо в Криму немає жодних апеляційних інстанцій, до яких вони могли б звернутися, є диктат нинішньої влади", - цитує правозахисника "Україна молода".

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС