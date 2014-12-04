Іноземна преса: Захід не вдосконалив Росію

Копирайт изображения AFP Image caption Традиції Кремля заилишилися незмінними попри євроремонт?

Невиправні росіяни, лідери та аутсайдери світового рейтингу корупції, новий позов за збитий літак та що буде з австралійською вовною - в огляді іноземної преси за 4 грудня.

Погані манери росіян

Після розпаду Радянського Союзу європейці та американці докладали великих зусиль, щоб залучити Росію до західних інституцій, починаючи від Ради Європи до Нью-Йоркської фондової біржі. Однак результати вийшли протилежними. Неетична поведінка путінської Росії тепер стала загрозою для самих цих організацій, пише New York Times.

Запрошуючи російські компанії на Wall Street, американці сподівалися на покращення російського якості російського корпоративного менеджменту та на збільшення його прозорості. Тіньові російські олігархи збагатилися ще більше після того, як акції їхніх компаній почали торгуватися на біржах Нью-Йорка і Лондона. Однак наближення до західних стандартів ведення бізнесу та звітності так і не відбулося.

"Російський капіталізм залежить від близькості до Кремля, здатності грабувати власну країну, охороняючи своє майно за кордоном. Російські олігархи користуються здобутками західного громадянського суспільства, включно з верховенством права та сприятливим інвестиційним кліматом. Однак діють вони під прикриттям широкої мережі підставних компаній. Присутність російського олігархічного капіталу посилює негативні сторони західної системі і навпаки послаблює її кращі риси", - пише американське видання.

Російський капіталізм залежить від близькості до Кремля, здатності грабувати власну країну, охороняючи своє майно за кордоном New York Times

Євросоюз намагається боротися із хижацькою, корумпованою та недемократичною поведінкою Росії. Однак успіхів наразі не видно. Вступивши до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Росія зобов'язалася дотримуватись європейських цінностей. Замість цього Росія анексувала Крим. Через це Росію довелося позбавити права голосу.

"Ніхто не хоче нових бар'єрів між Росією та Європою. Однак членство у європейських інституціях мало на меті зробити російські органи влади відповідними до європейських стандартів. Якщо ж виходить так, що самі європейські інституції ризикують стати жертвою Росії, то останню треба з цих інституцій виключити. За стандартами політичних свобод Росія зараз нічим не краща за Білорусь. Тоді чому одна країна має право перебувати у європейському просторі, а інші ні?" - запитує New York Times.

Чия корупція найгірша?

У списку найбільш та найменш корумпованих країн світу сталися деякі зміни, повідомляє британська Independent. Найсвіжіший рейтинг опублікувала міжнародна організація Transparency International. Зокрема, з десятки найменш корумпованих країн випала Австралія, яка посідає тепер 11 позицію.

Однак незважаючи на зниження свого антикорупційного рейтингу, Австралія все одно випереджає Велику Британію, яка є лише 14-ю у списку найменш корумпованих країн. Transparency International відзначає певний прогрес Британії, яка піднялася вгору на два пункти.

"Британія може зробити більше і потрапити до першої десятки. Наступного року результат країни залежатиме від запровадження урядового антикорупційного плану і того, чи дотримуватиметься його новий британський уряд", - зазначив речник Transparency International.

Найбільше погіршення у рейтингу анти-корумпованості показала Туреччина. Її показник впав аж на п'ять пунктів. До цього спричинилися зрощення бізнесу з урядовими структурами, а також численні свідчення того, як політики зберігають мільйони доларів та золоті злитки у коробках від взуття.

"Туреччину також критикують за переслідування політичних опонентів, звільнення офіцерів поліції та прокурорів, що вели антикорупційні справи, а також жорстка реакція влади на антикорупційні протести", - пише газета.

Стосовно ж списку 20-ти найбільш корумпованих країн світу, то він змін не зазнав. Розпочинає його Сомалі, а закінчує Камбоджа. Серед країн колишнього СРСР у списку найкорумпованіших фігурують Туркменістан та Узбекистан.

Новий позов

Копирайт изображения AFP Image caption Причини падіння літака рейсу MH17 на територію, контрольовану проросійськими бойовиками в Україні, досі з'ясовуються

Австралійські сім'ї, які втратили рідних у катастрофі малайзійського авіалайнера під Торезом, готують судовий позов, пише австралійська газета Courier Mail. Представляти їхні інтереси в суді буде адвокат із Аляски Джеррі Скінер.

Зараз Скінер збирає інформацію для подачі позову до Європейського суду з прав людини. Однак він одразу попередив, що позов буде дуже широким. Раніше Скінер брав участь у позові родичів загиблих пасажирів американського авіарейсу над шотландським містом Локербі, який підірвали лівійські спецслужби.

"Пан Скінер висловив подив через позов матері громадянина Німеччини, що перебував на борту малайзійського авіалайнера. Вона позивається лише до України, звинувачуючи її у тому, що повітряний простір не було закрито. Адвокат зазначив, що така інтерпретація є надто примітивною. Він відкинув припущення, що Україна повинна нести усю відповідальність за трагедію", - пише австралійське видання.

Наразі адвокат чекає на інформацію від голландських слідчих органів.

Ринок вовни піде угору?

Тим часом, австралійські виробники вовни сподіваються на покращення ситуації на ринку. Цього року імпорт австралійської вовни скоротився на 10%, а загалом виробництво вовни у світі зараз найнижче за останні 70 років, пише австралійська газета Countryman.

"Повільне прискорення економічного зростання та покращення споживчих настроїв у розвинених країнах дають підстави для певного оптимізму та призведуть до зростання попиту. Однак поки що це не призвело до зростання продажів одягу в США та Євросоюзі", - пише газета.

Разом з тим, очікування австралійських виробників вовни дещо затьмарюють події в Україні та на Близькому Сході. Але поза межами цих регіонів продажі можуть зрости.

Попри сподівання, договір про зону вільної торгівлі з Китаєм не надав поштовху ринкові австралійської вовни, на відміну від продажів молочних продуктів, телятини та баранини. Не найкраще йдуть справи і з експортом елітних сортів австралійські вовни. Завинило тут перевиробництво.

"Ринкова пропозиція 18-мікронної вовни з 1990 року зросла удев'ятеро, а 16-мікронної з 2000 року зросла у 14 разів", - пише австралійська газета.

Огляд підготував Ярослав Карп'юк, Служба моніторингу ВВС