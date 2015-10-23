Культогляд: Адель випускає новий альбом

Копирайт изображения Getty Image caption Новий альбом співачки "Адель" під назвою "25" вийде 20 листопада

Джеймс Бонд і королівська сім'я, повернення гурту Queen, "сильна жінка" Кейт Бланшет, а також новий альбом Адель– в культурному огляді британської преси.

Дочекалися!

26 жовтня мешканці Великої Британії першими на планеті побачать легендарного агента 007 у новому фільмі бондіани "Спектр".

Вихід нової стрічки про Джеймса Бонда - подія у культурному житті британців. Про неї багато пише преса, її не можуть проігнорувати члени королівської родини.

От і цьогоріч спеціальний благодійний фонд підтримки діячів кіно і телебачення, який з-поміж іншого рекомендує фільми для прем'єрного перегляду королівською сім'єю, обрав "Спектр" для доброчинної події, яку відвідають молоді родичі королеви Єлизавети – принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон та принц Гаррі.

Прем'єра відбудеться у чи не найпрестижнішому залі Лондона – королівському Альберт-Голлі. Вітатимуть виконавців головних ролей у "Спектрі" – акторів Деніела Крейга, Кристофа Вальца і Ральфа Файнза, а також "дівчат Бонда" – Леа Сейду, Моніку Белуччі і Найомі Гарріс.

Продюсери фільму Майкл Вілсон і Барбара Брокколі зраділи рішенню фонду. "Це велика честь для нас, що їхні королівські величності, герцог і герцогиня Кембриджські, а також принц Гаррі відвідають перегляд "Спектра", - заявили вони.

Копирайт изображения Getty Image caption Деніел Крейг також буде присутній на перегляді прем'єри нового Бонда у Альберт-Голлі в Лондоні

До речі, це буде третя стрічка про Бонда, рекомендована для прем'єрного перегляду королівською сім'єю. Першою була "Помри, але не зараз" 2002 року із Пірсом Броснаном у головній ролі, а також "Казино Рояль" 2006 року із Деніелом Крейгом.

"Спектр" – це 24 фільм про легендарного агента і четвертий для Крейга як виконавця головної ролі. Попередня стрічка "Скайфол", яка вийшла у 2012 році, зібрала у прокаті 1,1 мільярда доларів.

Британці відзначили Бланшет

Австралійська акторка Кейт Бланшет отримала нагороду Британського інституту кінематографії за значний внесок у розвиток кіно, повідомляє газета Guardian.

46-річна володарка двох "Оскарів" сказала на церемонії у Лондоні: "Це така надзвичайна честь бути відзначеною Британським інститутом кінематографії, особливо з огляду на список тих, кого вшановували до мене".

А список вражає: Лоуренс Олів'є, Аль Пачіно, Тім Бертон, Хелена Бонем Картер, Крістофер Лі і Ральф Файнз. Вручаючи нагороду, британський актор, який знімався із Бланшет у "Володарі кілець", сер Йєн МакКелен, так представив акторку: "Сильна жінка і прекрасна актриса Кейт Бланшет".

Guardian нагадує, що два нових фільми за участю акторки - "Керол" про кохання двох жінок і трилер "Правда" - були урочисто показані на недавньому Лондонському кінофестивалі.

Queen i Muse на Ґластонбері?

Хто із зірок світової музичної сцени виступатиме на фестивалі у Ґластонбері у 2016 році? Квитки на цю одну з найгучніших музичних подій року розпродали ще на початку жовтня, пише Independent, попри факт, що список учасників ще не був оприлюднений.

Копирайт изображения AFP. GETTY Image caption Ґластонбері - найбільший музичний фестиваль Британії і одна з найгучніших подій року

"Але чутки вже вирують!" – пише газета.

Стало відомо, що на фестивалі можуть виступити легендарні Queen. Гітарист Брайан Мей утримався від прямої відповіді на запитання, чи це насправді так. Він, однак, розповів газеті, що цьогоріч перешкодою для виступу на Ґластонбері став графік Адама Ламберта, який виступає з гуртом як соліст. Сам Ламберт сказав таке: "Якщо вони мене запросять, так, звичайно, я погоджуся!"

Висловили бажання виступити на фестивалі і музиканти гурту Muse. Вони вважають Ґластонбері "найкращим фестивалем у світі". Ширяться чутки, що до них можуть приєднатися Coldplay, Adele, Foo Fighters, a також Blur і AC/DC, пише Independent.

Новий альбом Адель

Зараз у мене просто нема часу хапатися за уламки мого минулого. Що було, те пройшло Адель про новий альбом "25"

Британська співачка Адель повідомила про дату виходу її нового альбому під назвою "25", розповідає Daily Mirror. Це станеться 20 листопада.

"Наступної п'ятниці зірка випустить перший сингл з довгоочікуваного альбому, який стане логічним продовженням астрономічно вдалого альбому "21", - пише газета.

Daily Mirror нагадує, що співачка не випускала ніякої нової музики з часу запису оскароносного саундтрека до 23-го фільму про Джеймса Бонда "Скайфол".

Газета розповідає, що попередній диск "21" був сумною розповіддю про нещасне кохання співачки. "Зараз у мене просто нема часу хапатися за уламки мого минулого. Що було, те пройшло," – написала Адель у Twitter про вихід нового альбому.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторинга ВВС