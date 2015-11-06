ЗМІ: чому парламент провалив "безвізовий пакет"?

Українські газети з'ясовують, чому Верховна Рада не змогла проголосувати за "безвізовий пакет", які прогнози дає міністр фінансів та чи принесуть користь іноземці українській владі.

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"Україна молода" пише, чому парламент не зміг ухвалити всі законопроекти з так званого "безвізового пакета".

Видання зазначає, що попри заклики до депутатів президента Петра Порошенка встигнути із необхідними законами до 9 листопада, графіка не дотрималися. На думку журналіста газети, цього можна було очікувати.

Як пише газета, перед учорашнім засіданням парламенту сумніви у спроможності депутатів зрушити ситуацію з місця висловила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль. Вона каже, що своєю бездіяльністю члени парламенту завалюють не тільки безвізовий режим, а й допомогу від МВФ.

Пані Зеркаль розкритикувала депутатів через те, що вони, на її думку, не читають тексти законопроектів.

Віце-спікер Андрій Парубій з критикою урядовця погоджується, але сподівається, що складний шлях до безвізового режиму з ЄС все ж буде подолано.

Однак, як пише газета, компромісу депутати не досягли і парламент "ухвалив не той формат Трудового кодексу, який так очікувала від нас Європа". Зокрема, без норми про заборону трудової дискримінації, котра є обов'язковою для виконання Україною своїх євроінтеграційних зобов'язань - її підтримали 117 народних депутатів.

Прогнози Мінфіну

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Про те, чого чекати українцям від нового Податкового кодексу і про прогнози на 2016 рік в інтерв'ю "Сегодня" розповіла міністр фінансів Наталія Яресько.

За словами міністра, цьогоріч завдяки значним зусиллям вдалося відновити макроекономічну стабільність в країні, але вона дуже крихка.

"У нас ще дуже висока інфляція, банківські ставки – понад 30% річних, рівень резервів Національного банку ще дуже низький. І якщо ми не зможемо і далі тримати дефіцит Держбюджету, тобто різницю між доходами і витратами, і йти шляхом її скорочення, то нас викинуть із програми МВФ та інших програм міжнародного партнерства", – пояснює міністр фінансів.

Пані Яресько розповідає газеті про намір створити "більш справедливу систему оподаткування, де найбідніша частина нашої країни сплачує менше податків, адже завжди одна мінімальна зарплата не буде оподатковуватися".

"Ми створили систему, де багаті платитимуть більше, а бідні – менше", – каже міністр.

Крім проведення податкової реформи і ухвалення державного бюджету на 2016 рік, іншим важливим завданням, за її словами, є отримання траншу МФВ обсягом 1,7 млрд доларів, що дасть змогу розраховувати на інше фінансування у близько 2,3 млрд доларів.

Щодо прогнозів на 2016 рік, то за словами Наталії Яресько, передбачається зростання ВВП на 2%, інфляція складе 12%, а курс валюти – 24,1 грн за долар, підсумовує газета.

Саакашвілі: "замах" на прем'єрство?

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Газета "День" з'ясовує, що стоїть за словами екс-президента Грузії і керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі про його готовність стати прем'єр-міністром України.

Видання наводить слова пана Саакашвілі в інтерв'ю одному із західних видань: "Я хотів би взяти участь у великих змінах і реформах."

На думку журналіста "Дня", пан Саакашвілі фактично спростував свої попередні заяви щодо прем'єрства. Інтерв'ю передувала жорства словесна суперечка губернатора з чинним прем'єром Арсенієм Яценюком.

Водночас, як пише видання, чітко відслідковується тенденція призначення "варягів" на державні посади в Україні.

Минулої середи начальником Національної поліції було призначено Хатію Деканоїдзе – екс-міністра освіти Грузії і помічника голови МВС України Еки Згуладзе.

Коментуючи залучення іноземців на вищі державні посади в Україні, громадський діяч Геннадій Друзенко сумнівається, що "грузини можуть стати помічниками у реформах в Україні, адже наша держава набагато потужніша за Грузію".

Оцінюючи діяльність пана Саакашвілі, експерт називає його чудовим піарником і каже, що "крім гучних заяв і боротьби з прем'єром, ми побачили дуже мало реформ в Одеській області", пише газета.

Служба моніторингу ВВС.