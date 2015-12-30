ЗМІ: чого чекають українці у 2016?

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30 грудня українські газети пишуть про очікування влади і народу від наступного року, підсумкову прес-конференцію голови уряду та продовження Мінського процесу.

Чого очікують українці

"Комсомольская правда в Украине" з'ясовує, з якими результатами українці завершують нинішній рік і чого чекають від наступного.

Посилаючись на підсумки опитування сайту rabota.ua, газета зазначає: для багатьох рік, що минає, став успішним попри всі проблеми. Шість із десяти опитаних оцінили його у шість балів і вище за десятибальною шкалою, попри те, що більша частина опитаних – 55% - стверджують: цілі на 2015 рік виявилися нереалізованими.

Найбільше незадоволення українці висловлюють невдалим пошуком роботи, про це говорили 41% опитаних сайтом. Водночас кожен шостий учасник опитування, який має роботу, зізнався, що деградує.

У планах на 2016 рік 64% опитаних хочуть долучитися до спорту і здорового способу життя, 56% – почати ходити на курси, тренінги і семінари, а 52% мають намір змінити роботу, повідомляє газета.

За словами авторів дослідження, рік, що минає був складним, але не безнадійним. Він показав, що українці навчилися цінувати те, що мають.

Прем'єра міністри влаштовують?

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"Сегодня" аналізує підсумкову прес-конференцію прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який говорив про зроблене і висловлював своє бачення розвитку країни в 2016 році.

За словами голови уряду, можливі три сценарії: формування нової коаліції, дострокові парламентські вибори або завершення "політиканства" й робота над коаліційною угодою, пише газета.

"Моя позиція – ми повинні виконати все, для чого нас обрав народ України", – каже пан Яценюк, підкреслюючи, що його влаштовує робота всіх його міністрів, і для своєї відставки він об’єктивних причин теж не бачить.

"Я ось думаю – відставка за те, що ми більше не залежимо від Росії по газу? За те, що ми списали 15 мільярдів боргів? Чи за те, що ми наповнили бюджет на 40%?... Якщо ухвалюється рішення про відставку Кабінету Міністрів, це невиконання коаліційної угоди", – цитує газета голову уряду.

Він також нагадав про досягнуті, на його погляд, успіхи на шляху до енергонезалежності країни: наразі у сховищах на 2 мільярди кубометрів газу більше, ніж торік, а ціна на ринку очікується нижчою за 200 доларів, повідомляє газета.

"БПП" до зміни уряду і перевиборів готовий?

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Водночас "Факты и комментарии" з'ясовують, що стоїть за заявою лідера фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка про готовність до рішучих змін через невміння працювати однією командою в парламенті та в уряді.

При цьому, як зазначає газета, політик наголосив, що Україна опинилася в катастрофічній економічній ситуації.

"Як із цього вийти? У всьому світі із цього виходять однаково: чи зміни в уряді, які дадуть йому більшу ефективність, чи перевибори, формування нової коаліції та уряду. Ми готові і до першого, і до другого". – цитує видання пана Луценка.

За його словами, Україні спочатку треба вирішити оперативні питання, а лише потім починати серйозні розмови про уряд.

"Після ухвалення нових податків, отримання нових траншів МВФ, без яких країна просто розлетиться, а долар коштуватиме 100 гривень, ми сядемо в трикутнику "парламент – президент – уряд" і будемо говорити про новий Кабінет Міністрів", – розповів Юрій Луценко.

Він також додав, що для його політичної сили не принципово, хто персонально очолюватиме уряд – нинішній прем’єр чи хтось інший, повідомляє газета.

Мінський процес триватиме

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"Україна молода" аналізує ситуацію із взаємними звинуваченнями сторін у невиконанні Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, Росія "повністю зірвала виконання Мінських угод у 2015 році, але зупиняти мирний процес не можна", пише видання.

"Безумовно, мінський процес не буде припинений, він буде продовжений у наступному році і хочеться сподіватися, що більш ефективно і результативно, ніж у поточному", – відзначив пан Турчинов. Він додав, що Україна вважає головною умовою виконання Мінських угод виведення військ РФ (Росія офіційно заперечує присутність своїх військ на Донбасі. - Ред.) та відновлення Україною контролю над власним кордоном.

Видання зазначає, що Кремль покладає відповідальність за невиконання Мінських угод саме на українську владу. Зокрема глава російського МЗС Сергій Лавров звинуватив президента України Петра Порошенка у небажанні виконувати домовленості.

Газета констатує, що за таких обставин українські військові не виключають численних провокацій проти сил АТО по всій лінії розмежування на Донбасі.

Служба моніторингу ВВС.