Іноземні ЗМІ: Київ має що запропонувати ЄС

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Європейське майбутнє України, роль країн-сусідів у вирішенні долі Сирії, а також результати праймеріз в американському Нью-Гемпширі – теми західної преси 10 лютого.

Україна потрібна Європі

Європа має дотриматися своєї обіцянки зблизитися з Україною, попри "погрози" Росії. З таким закликом на шпальтах International New York Times виступає український політолог Олександр Сушко.

На його думку, зближення буде вигідне в тому числі й самому Брюсселю, адже Києву є що запропонувати об'єднаній Європі.

Головне, щоб Захід виконав свою обіцянку та продовжив інвестувати в Україну як сильну модель правління для Східної Європи Олександр Сушко, політолог

Як наголошує експерт, допомогти Україні зараз означає врятувати себе від необхідності протистояти іще сильнішій Росії в майбутньому.

"Збільшення присутності НАТО в регіоні – хороший початок, але головне, щоб Захід виконав свою обіцянку та продовжив інвестувати в Україну як сильну модель правління для Східної Європи - альтернативу видуманій "суверенній демократії" Володимира Путіна", - зазначає пан Сушко.

Втім, щоб стати повноцінною частиною Європи, Україні треба не тільки відповідати європейським ідеалам, але й привносити щось своє, вважає політолог.

"Європа пропонує одну з найефективніших систем державного управління, яка спроможна подолати ворожнечу, побудувати тривалий мир та створити успішну економіку разом з інклюзивною соціальною системою. Але ця модель переживає не найкращі часи через посилення небезпечного націоналізму, якому зокрема сприяють страх тероризму та неприйняття мігрантів", - цитує його газета.

Як каже пан Сушко, Україна може запропонувати "протиотруту" цим тенденціям, і це українці - "люди, які підтримують Євросоюз та його спільну ідентичність", резюмує він у International New York Times.

Долю Сирії вирішуватимуть сусіди?

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Долю Сирії вирішуватимуть не тільки США та Росія, але й головні країни Близького сходу, вважає директор Московського Центру Карнегі Дмитро Тренін.

У статті для Financial Times він зазначає, що ситуація досягла критичної стадії в тому числі і через неспроможність найважливіших регіональних гравців – Дамаска, Тегерана, Анкари та Ер-Ріяда – досягти компромісу.

"Світ значно змінився із часів Холодної війни, коли Москва та Вашингтон могли вирішувати все за інших та чекати виконання своїх рішень. На Близькому Сході на передній край виходять регіональні гравці. Вони приймають рішення. І вони мають навчитися мистецтву співпраці під час конфронтації", - коментує експерт.

На думку пана Треніна, із втручанням Росії, США та головних країн Близького Сходу Сирія перетворюється на "перше поле бою у глобальній боротьбі за владу та вплив", яка продовжилася після 25-річної перерви.

"Близький Схід вступив у період, який цілком може тривати кілька десятиліть, і в якому буде мало миру та багато боїв... Головне завдання – шукати рішення, хай і неідеальні, які б змогли врятувати життя та створити умови для співіснування після війни", - зазначає пан Тренін у Financial Times.

Що принесло перемогу Трампу та Сандерсу?

Британська Guardian аналізує перемоги республіканця Дональда Трампа та демократа Берні Сандерса у праймеріз в американському штаті Нью-Гемпшир.

Трамп тріумфував у Нью-Гемпширі незважаючи на відносно слабку організацію кампанії у штаті, а також схильність до скандальних заяв Guardian

Як зазначає газета, мільярдеру Трампу успіх принесли перш за все його "зірковий" статус та "безпрецедентна" увага ЗМІ.

"Трамп тріумфував у Нью-Гемпширі незважаючи на відносно слабку організацію кампанії у штаті, а також схильність до скандальних заяв, які будь-якого іншого кандидата вже б відправили на дно", - пише газета.

Видання додає, що бізнесмена, відомого своїм "бунтівним популізмом", підтримують переважно білі представники робочого класу, яких привабила його обіцянка "знову зробити Америку великою".

Що ж до пана Сандерса, то його перемогу у демократичних праймеріз Guardian називає очікуваною, хоча її масштаб може стати неприємною несподіванкою для його конкурентки Гілларі Клінтон.

"Але якщо Клінтон ймовірно розцінить свою поразку як тимчасову невдачу, то Сандерс сподівається, що перемога допоможе йому розвіяти сумніви багатьох демократів щодо його життєздатності як висуванця від своєї партії та кандидата у президенти", - резюмує Guardian.

Прокат одягу як майбутнє шопінгу

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Навіщо витрачати гроші на новий одяг, якщо його можна брати напрокат, як фільми у Netflix? Як зазначає Independent, саме таким може бути майбутнє шопінгу, принаймні у Британії.

Газета посилається на дослідження компанії Westfield, яка володіє торговельними центрами у багатьох країнах світу.

40% опитаних лондонців кажуть, що готові витрачати 200 фунтів на місяць на підписку на необмежену кількість одягу Independent

Згідно з результатами дослідження, така шопінг-модель в першу чергу привабить молодь віком від 25 до 34 років.

"Люди цього віку хочуть виглядати стильно, але не завжди мають гроші на великі покупки, тож ідеальним виходом може стати прокат одягу", - пише газета.

Оплачуватимуть таку послугу покупці за рахунок фіксованої суми. Маркетологи очікують, що система стане популярною, адже життєздатність нових, "економних" моделей бізнесу вже довели такі сервіси, як Uber та Airbnb.

"Ідея поки що не захопила головні британські мережі магазинів, але інтерес вже є: 40% опитаних лондонців кажуть, що готові витрачати 200 фунтів на місяць на підписку на необмежену кількість одягу", - констатує Independent.