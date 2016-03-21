Огляд преси: чому уряд не бореться з безробіттям?

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Українські газети пишуть про те, як вирішити проблему безробіття в Україні, чим наповнити споживчий кошик, кому з політиків слід писати книгу та чому мітингують аграрії.

Коли влада переможе безробіття

"Деловая столица" досліджує тему зростання безробіття в країні. Газета зазначає, що наявність цієї проблеми влада не заперечує, але водночас нею системно ніхто не займається.

Видання пише, що навіть ті структури, які покликані захищати найманих працівників, не можуть нічого вдіяти.

Профспілки і раніше були слабкими, а зараз узагалі в колапсі: Будинок профспілок в столиці згорів на Майдані, незалежні профспілки гірників залишились на непідконтрольній Україні частині території Донбасу. Організованої протидії масовим скороченням на підприємствах немає, а міністерство соціальної політики від цієї проблеми самоусунулося.

Газета нагадує, що в Програмі діяльності уряду про безробіття і зайнятість немає жодного слова, а що стосується Державної служби зайнятості, то вона ще з літа минулого року чекає реорганізації в Національне агентство зайнятості.

Керівник міністерства соціальної політики Павло Розенко обіцяє, що "це буде активний учасник ринку праці", однак досі відповідний законопроект не затверджено і не внесено до парламенту.

У свою чергу, виходом із ситуації видання вбачає у необхідності з боку держави стимулювати самозайнятість населення.

Але проблема в тому, що наразі державні структури дивляться на спроби людей заробити собі на життя з точки зору власних фіскальних інтересів, пише газета.

Політики і література

У зв'язку з виходом у світ книги голови адміністрації президента України Бориса Ложкіна "Четверта республіка" "КП в Украине" запитує читачів - представників різних професій і регіонів - кому ще з українських політиків варто написати книгу. Ось деякі з відповідей.

Депутатам треба написати книгу "Як вижити, щоб не красти" Віталій Загорбенський, артист зі Львова

"Шкода, що Микола Азаров не написав книгу мовою оригіналу, це було б яскраво. Володимир Парасюк може випустити посібник "Як бити ногою", Юрій Луценко - "Як прожити на одну зарплату". А по-хорошому - з цікавістю прочитав книгу Олександра Турчинова "Таємна вечеря", - каже антиквар Геннадій Киркевич з Києва.

"Із задоволенням прочитав би фантастику від Арсенія Яценюка. При його уяві і вмінні моделювати ситуацію, видаючи бажане за дійсне, у нього міг би вийти бестселер", - каже доктор економічних наук Сергій Довгих із Маріуполя.

"Депутатам треба написати книгу "Як вижити, щоб не красти", - каже артист зі Львова Віталій Загорбенський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вихідними голова АП Борис Ложкін презентував свою книгу "Четверта республіка"

"Книгу Віктора Ющенка. Тільки без прикрас і зайвої риторики. Мені цікаво дізнатися, як людина, якій виявили таку довіру, могла так підвести країну", - каже програміст Михайло Андрєєв з Харкова.

"Упевнений, що публікація стенограми засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому ухвалювалось рішення про початок бойових дій на Сході, стане найбільш популярною", - вважає читач сайту "КП в Украине" Ярослав.

Споживчий кошик від уряду

"Сегодня" поцікавилася, що змінилося в проекті "споживчого кошика", що пропонує уряду затвердити міністерство соціальної політики. Коли цей документ розглянуть - невідомо, але експерти вже його критикують, зауважує газета.

У своєму коментарі правозахисник Станіслав Батрин каже, що нинішній проект мало чим відрізняється від чинного. Також, за його підрахунками, в споживчому кошику має бути товарів і послуг на 7 тисяч грн, а в пропонованому - лише біля 3 тисяч.

Копирайт изображения AFP Image caption 115 грамів м'яса на день - така норма за новим "споживчим кошиком"

Газета пише, що більшість із 250 найменувань кошика збереглися. Наприклад, 101 кг хліба на рік (275 грамів у день). 42 кг м'яса (115 грамів у день), 187 яєць (яйце 1 раз на два дні). Виросли норми споживання риби з 2,5 до 9 кілограмів на рік, але скоротили норми з одягу: замість пальта на 8 років - куртка на 5 років, чоловікам дозволили мати 6 пар трусів на рік (було 5 на два роки), жінкам - 2 бюстгальтери на рік (було 2 на два роки), а пенсіонери зможуть загорати не в сімейних трусах, а в плавках.

"Сегодня" також пише, що в разі перегляду споживчого кошика може змінитися у бік підвищення і мінімальна зарплата.

Вимоги аграріїв

Що стоїть за вимогами сільгоспвиробників відправити уряд Арсенія Яценюка у відставку, з'ясовує "Вечерние вести".

Газета пише, що учасники протестних акцій під стінами уряду і парламенту минулого тижня, як і раніше, висловлювали свою незгоду з ініціативами урядовців щодо продажу землі, наполягали на повернення спецрежиму оподаткування та встановлення єдиного податку на землю. Йшлося і про надання особистим селянським господарствам статусу сімейних ферм.

Аграрії кажуть, що українське село стало беззахисним перед руйнівними діями влади. "Тож нашими вимогами є відмова від антиселянської політики, впровадження європейського досвіду розвитку сільських територій, подолання бідності, відродження села, яке нині цілеспрямовано знищується урядовцями", - каже під час мітингу президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.

Озвучуючи конкретні вимоги до можновладців, мітингарі кажуть "ні" продажу української землі.

"Можна зараз продати угіддя іноземним інвесторам, але це вже буде не Україна, а тюрма у власному домі. Тоді нам не буде місця в своїй країні, а ми хочемо тут жити і працювати", - каже фермер Ігор.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС