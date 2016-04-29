Іноземні ЗМІ: британська кішка тероризує листонош

Image caption Історія про Кішку Беллу стала головною неполітичною темою британської преси у п'ятницю

Лейбористи і антисемітизм, підготовка Трампа до президентства, нездатність російських демократів домовитися, а також кішка, яка лякає британську пошту - в огляді міжнародних видань від 29 квітня.

Кішка, яка лякає поштову службу

Як пише Daily Mail, кішка Белла у містечку Петчвей, що біля Брістоля, занадто жваво реагує на дзвінок поштаря у двері. Вона так стрибає, аби схопити кореспонденцію, що може поранити поштаря, постановила служба оцінки виробничих ризиків поштової служби.

Поштарі відмовляються доставляти газети і листи в дім, де мешкає Белла.

Іронія долі полягає в тому, що чорна кішка в "білих шкарпетках", якою є "жахлива" Белла, - це точна копія кішки Поштаря Пета, героя дуже популярного "пластилінового" мультсеріалу, розповідає газета.

За словами власників кішки, які отримали офіційний лист-попередження від Королівської поштової служби про поведінку Белли, вони не збираються якимось чином "обмежувати її пересування", бо планують переїхати.

А доти - для пошти, ймовірно, буде встановлено окрему зовнішню скриньку.

Гітлер, лейбористи і євреї

П’ять членів тіньового уряду Британії підтримали вимоги до лідера лейбористів Джеремі Корбіна виключити Кена Лівінгстона, також відомого під іменем "червоний Кен", з лав партії через висловлювання, які вони описали як "антисемітські" та "більш, ніж непорядні". Про це йдеться на перших шпальтах більшості британських газет, зокрема Times.

Газета пише про "вирішальний момент" для Корбіна, оскільки йому доведеться вирішувати долю його близького друга і соратника, який вжахнув колег-лейбористів і донорів заявами про те, що Гітлер свого часу підтримував сіонізм, і що антисемітизм не "зовсім те саме", що і расизм.

До того ж, за словами Лівінгстона, "відбувається дуже добре зрежисована кампанія ізраїльського лобі" з обливання брудом будь-кого, хто критикує політику Ізраїлю, розповідає видання. На його думку, антисемітами слід вважати лише тих, хто ненавидить всіх євреїв, а "не лише тих, хто в Ізраїлі".

Копирайт изображения AFP Image caption Від Джеремі Корбіна вимагають непростого рішення щодо його однопартійця

Лівінгстон був призначений співголовою партійної комісії із закордонної політики, що опікується питаннями безпеки та оборони, у листопаді. Він провів 47 років в політиці, зокрема вісім років на посту мера Лондона. Як зауважує газета, здатність Корбіна розібратися з Лівінгстоном розглядається провідними членами партії як перевірка його лідерських якостей.

Сам Корбін відкидає закиди про кризу у лавах партії.

Ефект Манафорта

Колишній радник Віктора Януковича Пол Манафорт, який наразі консультує кандидата у президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа, святкує перемогу у "внутрішній війні", яка точиться в таборі цього кандидата, пише Daily Telegraph.

До залучення Манафорта кампанія Трампа проходила під девізом "Нехай Трамп буде Трампом" і відрізнялася непередбачуваністю слів і дій кандидата.

Ідея Манафорта ж полягала в тому, аби зробити Трампа більш "президентським" кандидатом і переконати його перейти від нотаток, написаних від руки, до телесуфлерів із текстами, складеними спічрайтерами.

Копирайт изображения AFP Image caption Дональда Трампа вважають найбільш непередбачуваним кандидатом цих праймеріз

Як зауважує видання, перша основна промова Трампа з питань закордонної політики, яку він зробив минулої середи, була неоднозначно сприйнята республіканцями.

"У промові явно читалося бажання співпраці з Росією у боротьбі із тероризмом, а в першому ряду [слухачів] сидів російський посол Сергій Кисляк", - розповідає газета.

Коментуючи промову Трампа, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт зауважив, що в ній "не було ані слова про російську агресію проти України".

"Три гетьмани" російської опозиції

Незареєстрована "Партія прогресу" Олексія Навального і "Демократичний вибір" Володимира Мілова заявили про свій вихід з передвиборної кампанії "Парнасу", пише російська "Новая газета".

Серед причин називають нездатність домовитися щодо процедури праймеріз і формування списку, зокрема про те, чи повинен Михайло Касьянов мати квоту на перше місце в ньому.

Це означає, що команда Навального не дуже готова до великої політичної роботи в принципі "Новая газета"

Як нагадує газета, раніше про свій вихід з "Демократичної коаліції" заявили Ілля Яшин і керівник юридичного відділу Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

З електоральної точки зору, пояснює видання, це означає "остаточний провал" - без Навального і його прихильників у "Парнасу" Касьянова не залишилося "навіть теоретичних" шансів поборотися за 5% на федеральних виборах.

"З точки зору професійних компетенцій опозиціонерів це означає, що команда Навального не дуже готова до великої політичної роботи в принципі - її стелею були вибори мера Москви в 2013 році, де можна було обійтися без компромісів", - пише видання.

Жертвами амбіцій коаліціантів стали в підсумку ті нечисленні виборці, які вірили в те, що в Росії можлива альтернативна політика і політики.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.