ЗМІ: що нового розкривають "Панамські архіви"?

Копирайт изображения AFP Image caption У понеділок в інтернеті опублікували гігантську базу даних, яка стосується понад 200 тисяч офшорних рахунків

11 травня українські газети пишуть про те, що нового слід очікувати від "офшорного скандалу", способи пришвидшення реформ, чергові порушення прав людини в Криму та вітають Надію Савченко з днем народження.

Чим закінчиться "офшорний скандал"

Чим може завершитися "офшорний скандал" для українських політиків та бізнесменів, які потрапили у так звані "Панамські архіви", з'ясовує "КП в Украине".

Аналізуючи список, до якого потрапили українські громадяни та їхні компанії, газета зазначає, що виводили свої кошти з України як представники "старої влади", так і ті, хто обіцяє країні реформи зараз.

Зокрема серед тих, хто "засвітилися" у списку: син Миколи Азарова, бізнесмен Ігор Ахметов з політиком Борисом Колесниковим, син Олександра Єфремова.

Серед політиків умовно "нової хвилі" у переліку фігурує голова Адміністрації президента Борис Ложкін, який, за оприлюдненою інформацією, з 2006 року володіє офшорною компанією. До архівів також потрапила головний люстратор Міністерства юстиції, яка, як стверджується, була посередником однієї з компаній, повідомляє газета.

Окрім того, як зауважує газета, у "Панамських архівах" згадуються інші люди, пов'язані з президентом Петром Порошенком. А сам глава держави пообіцяв боротися з офшорами одразу після першого оприлюднення інформації в квітні.

До офшорних схем неможливо підкопатися: "Все, що не заборонено законом – дозволено," - коментує правничий бік справи юрист Михайло Юмашев.

Водночас, експерти припускають, що внаслідок офшорного скандалу Петро Порошенко може зазнати нових іміджевих втрат.

За словами політолога Віталія Бали, у разі створення тимчасової парламентської комісії можуть виявитися нові подробиці: "Окрім репутаційного, це може бути і політичний удар по партії Порошенка у разі парламентських виборів".

Як пришвидшити реформи

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Іван Міклош став радником українського прем'єра

Про те, як реформувати українську економіку, газета "Сегодня" розпитувала Івана Міклоша, автора Словацького "економічного дива", а нині радника прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як пише видання, наразі Іван Міклош разом із радником президента, екс-віце-прем'єром Польщі Лешеком Бальцеровичем очолює стратегічну групу радників. Їхня головна мета, за словами пана Міклоша – налагодити комунікацію між урядом, парламентом і народом, щоб просувати реформи.

"Ми визначаємо вісім-дев'ять пріоритетів, наприклад, управління державними фінансами і бюджетним процесом. Інші напрямки: реформа держуправління, податків, судова і реформа прокуратури, приватизація і реформа держпідприємств. І, звичайно ж, лібералізація ринку землі – це один із ключових стимулів, який може посилити українську економіку", – цитує газета пана Міклоша.

Прогнозуючи розвиток української економіки, радник голови уряду прогнозує зростання на 1-2% цьогоріч і до 6% за кілька років.

На запитання "Сегодня" стосовно залежності української економіки від військового конфлікту на Донбасі, пан Міклош каже, що "російська агресія значно впливає на економічну рецесію, але не на реформи, навіть навпаки – це стимул робити реформи швидко і більш радикально".

Порушують права кримських татар

Копирайт изображения Ukrinform Image caption В Криму пройшла нова хвиля порушень прав кримських татар, кажуть правозахисники

Про чергові порушення прав корінного народу в анексованому Росією Криму розповідає "Україна молода".

Газета, зокрема, пише про незаконні затримання близько 100 кримських татар під час проведення намазу в мечеті села Молодіжне Сімферопольського району.

У свою чергу, призначена новою владою півострова, прокурор Криму Наталія Поклонська заявила, що ці затримання пов'язані з профілактичними рейдами.

Кримський адвокат Джеміль Темишев пропонує в судовому порядку оскаржити дії російських силовиків. За його словами, кожен постраждалий може написати йому повідомлення та свідчити в суді, але, як зазначає газета, людей стримує страх, повідомляє газета.

Видання повідомляє, що Європейський парламент має намір провести дебати і ухвалити резолюцію про порушення прав кримських татар з боку Росії на своєму засіданні найближчими днями.

Надії – 35!

Копирайт изображения AP Image caption Надія Савченко відзначає вже другий день народження у неволі

Газета "День" пише про незвичну ідею привітання Надії Савченко з днем народження, яку запропонувала її сестра Віра: запустити над Дніпром китайські ліхтарики – щоб "побачити дорогу додому".

Адвокати українки теж долучилися до привітань, повідомляє газета.

Російський правозахисник Микола Полозов звернувся через Facebook з пропозицією писати листівки до Новочеркаського СІЗО, щоб привітати Надію Савченко.

Інший адвокат Марк Фейгін збирав наочні побажання від друзів Надії у своєму Twitter, щоб передати їх у день народження.

"Найочікуванішим подарунком для Надії є свобода. "Ти їдеш додому", – саме такі слова вона хотіла б почути у свій день народження... Я готую цей подарунок вже другий рік. Сподіваюся, що наш президент, а також лідери країн у всьому світі, працюватимуть і начебто працюють над цим", – цитує газета сестру Віру Савченко.