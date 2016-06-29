Огляд ЗМІ: як "брекзит" вдарить по Україні?

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Українські газети пишуть про наслідки британського референдуму для України, нові умови для переселенців та про те, хто прийматиме Євробачення-2017.

Brexit: чи втрачає Україна?

Якими можуть бути для України наслідки референдуму у Британії, поцікавилася "Сегодня".

Газета цитує міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який припускає, що "брекзит" може відкласти надання країні безвізового режиму.

"Наразі Європарламент повинен схвалити механізм реагування на міграційні ризики. Всі очікували, що він буде схвалений протягом найближчих двох-трьох тижнів. Зараз, звичайно всі говоритимуть тільки про "брекзит", і все може на кілька тижнів затриматися", - каже міністр.

Вихід Британії посилює внутрішні суперечності в ЄС. Це означає зменшення уваги Європи до українських проблем. Володимир Фесенко, політолог

Втім, президент Європарламенту Мартін Шульц запевнив, що результати референдуму не вплинуть на готовність ЄС відкрити кордони для українців.

Президент Петра Порошенко за підсумками міні-саміту "Україна – ЄС" в Брюсселі, розповів, що вже у вересні очікує запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

Тим часом політологи прогнозують більш серйозні виклики в середньостроковій перспективі.

За словами Володимира Фесенка, Україна у Британії втрачає сильного союзника з жорсткою антиросійською позицією в рамках Євросоюзу.

"Крім того, вихід Британії посилює внутрішні суперечності в ЄС. Це означає зменшення уваги Європи до українських проблем. Також через кризу в ЄС на невизначений час може закритися тема розширення Союзу", – цитує газета експерта.

"Удар" по переселенцях

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"Вечерние вести" коментують зміни до урядової постанови щодо здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Як відзначає газета, українська громадськість одразу забила на сполох: нові норми, на її думку, є дискримінаційними та суттєво погіршують становище вимушених переселенців.

Видання пише, що норми документу затверджені без врахування суспільної думки, а за словами експерта Руслана Бортника, будь-які зміни до постанови треба було узгодити з громадськістю.

"Також необхідно пройти процедуру реєстрації у міністерстві юстиції... Вдавшись до такого кроку, уряд Володимира Гройсмана, включно з новим міністром у справах переселенців, продемонстрував як не треба працювати",– цитує газета експерта.

Складається враження, що держава намагається всіляко відхреститися від своїх обов’язків перед людьми, яких спіткала біда, пише видання.

Через бюрократичну тяганину переселенці можуть не лише позбутися мізерної щомісячної адресної допомоги, а й втратити пенсію, стипендію або так звані "дитячі гроші".

Видання пише, що вимушені переселенці відреагували на постанову хвилею протестів, а самі урядовці обіцяють знову відкоригувати документ.

Боротьба за Євробачення-2017

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Про те, як українські міста виборюватимуть право провести в себе Євробачення-2017, розповідає "Сегодня".

Газета пише, що міністерство культури офіційно оголосило конкурс серед міст-претендентів, і тепер всім претендентам доведеться пройти чотири етапи відбору.

Перший – подання електронної заявки - триватиме по 8 липня, а вже 22 липня оголосять фіналістів.

У місті має бути арена, яка вміщує сім тисяч глядачів, готелі різних цінових категорій. Також ми повинні подбати про безпеку учасників і гостей Євген Ніщук, міністр культури

Після цього представники Європейського мовного союзу і члени оргкомітету Євробачення-2017 відвідають ці міста. Переможця, який прийматиме музичний конкурс, оголосять 1 серпня.

Вимоги до міста-організатора прописані на 56 сторінках.

"В місті має бути арена, яка вміщує сім тисяч глядачів, готелі різних цінових категорій. Також ми повинні подбати про безпеку учасників і гостей", – каже міністр культури Євген Ніщук.

Про бажання прийняти конкурс заявили керівники багатьох великих міст – Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Львова, Черкас, Херсона, Вінниці, Ужгорода.

Служба моніторингу ВВС.