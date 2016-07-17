Культогляд: нова теорія про вухо Ван Гога

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Для чого насправді Ван Гог відрізав собі вухо, хто змагатиметься за звання найкращого серіалу цього року, чому варто дивитися "Неонового демона"? Про це та інше читайте в культурному огляді іноземних ЗМІ.

Загадка вуха Ван Гога

Чи не найбільш популярна загадка в історії мистецтва набуває нових обертів. І йдеться не про посмішку Мони Лізи, а про відрізане вухо Вінсента Ван Гога. Виявляється, що дослідники всі ці роки помилялися, вважаючи, що художник відрізав лише його частину та віддав повії з борделю у французькому містечку Арль.

Ван Гог був тією людиною, яка переймалася чужими труднощами. Мені здається, що він хотів віддати їй цей подарунок у вигляді плоті Бернадетта Мерфі, дослідниця

Нещодавно до рук мистецтвознавців потрапив лист лікаря художника, у якому той зазначає, що Ван Гог повністю відрізав собі вухо та передав його покоївці, яка працювала у борделі, повідомляє Daily Telegraph.

І зробив він це не через психічні розлади, як раніше вважали, а, імовірно, з альтруїстичних намірів. Мистецтвознавці припускають, що таким чином Ван Гог хотів допомогти дівчині, яка мала огидний шрам, що залишився на її руці після нападу собаки.

Так, за словами дослідниці Бернадетти Мерфі, такий крок міг свідчити про "благородну, хоч і оманливу" спробу Ван Гога допомогти.

"Ван Гог був тією людиною, яка переймалася чужими труднощами. Мені здається, що він хотів віддати їй цей подарунок у вигляді плоті", - цитує видання пані Мерфі.

Листа, у якому розкриваються подробиці, включать до нової експозиції в амстердамському музеї, яку можна буде відвідати з 15 липня до 25 вересня, підсумовує Daily Telegraph.

Як змінюється телеіндустрія

Зміни у телевізійній сфері, спричинені запуском онлайн-трансляції телесеріалів, стали помітними цього року як ніколи, пише Los Angeles Times, коментуючи оголошення номінантів на найпрестижнішу американську премію у галузі телебачення Еммі.

Лідером за кількістю номінацій цього року стала кабельна мережа HBO, подолавши 16-річний рекорд з кількістю у 94 номінації.

Серед її найбільш відомих продуктів сага "Гра престолів", комедії "Віце-президент" (Veep) та "Силіконова долина".

Копирайт изображения AP Image caption "Гра престолів" лідирує за кількістю номінацій на премію "Еммі"

Майже вдвічі менше номінацій отримала мережа Netflix, найбільш відомим продуктом якої є серіал "Картковий будинок", який отримав 13 номінацій.

Імена переможців 68-ої премії Еммі оголосять 18 вересня у Лос-Анджелесі.

Принади "Неонового демону"

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Коли "Неоновий демон" вийде у прокат, ви неодмінно почуєте про це. Ця стрічка не залишить вас байдужим, а майстерність з якою її знято, змусить вас захотіти "облизувати екран", каже оглядач Independent Крістофер Гутон.

Креативність та інновації тут чекають на кожному кроці Independent

За словами автора, після перегляду фільму, прем'єра якого відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, ви будете тремтіти у кутку кінозалу.

Трилер, знятий режисером Ніколасом Віндінг Рефном, розповідає історію молодої моделі, що переїздить до Лос-Анджелесу, де нею починає цікавитися група дівчат.

За словами оглядача, "Неоновий демон" – найестетичніша робота режисера. Автор підкреслює майстерну роботу оператора, та порівнює плани, що з'являються на екрані з роботою Стенлі Кубрика та, водночас, зйомками у стилі модного глянцю Vogue.

"Креативність та інновації тут чекають на кожному кроці", - каже оглядач.

Попри те, що "Неоновий демон" не має глибокого сенсу, та не несе жодних прихованих повідомлень, це щось нове у кінематографі, вважає автор статті.

Архітектурні пристрасті

Приміщення британських університетів, бібліотека, художня галерея та прихований приватний будинок з бетону. Так виглядає перелік фіналістів конкурсу за право змагатися за головну нагороду престижної британської премії Стерлінга у галузі архітектури. Перелік оприлюднили напередодні, повідомляє Guardian.

Найкращим архітектурним проектом року можуть стати три будівлі Оксфордського університету, художня галерея Демієна Герста, Вестонська бібліотека або будівля з бетону та скла у стилі Джеймса Бонда.

До уваги братимуться інноваційність архітектурних рішень, дизайн та гармонія з навколишнім середовищем.

Премію, яка вважається найпрестижнішою у Великій Британії у цій галузі, організовує Королівський інститут британської архітектури з 1996 року.

Ім'я переможця оголосять 6 жовтня.

Підготувала Тетяна Кирилюк, служба моніторингу ВВС.