ЗМІ: чи загрожує тероризм Україні

Копирайт изображения Reuters Image caption Останнім часом напади відбуваються в світі чи не кожного тижня. Не всі вони пов'язані з діяльністю "ІД"

Українські газети пишуть про ймовірність терористичної загрози для України, очікування від призначення нових послів у Києві та перспективи України без позики МВФ.

Україна та "ІД"

Після хвилі терактів у світі, що сталися останнім часом, "Сегодня" розмірковує, чи може загрожувати тероризм Україні. Військові експерти, яких опитала газета, застерігають: держава перебуває в зоні ризику.

"Маємо депресивні настрої в суспільстві, військовий конфлікт й економічну нестабільність, існує ймовірність, що ми вже стали предметом моніторингу "ІД". Крім того, в'їхати та виїхати з України можна без проблем, а з одного боку кордону майже немає (окупований Донбас)", – вважає експерт Сергій Шабовта.

Також, за словами експерта, Україна вже використовується екстремістами як перевалочний пункт. Погоджується з цим і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, який наголошує на географічному розташування України: "Ми цікаві "ІД" через сусідство з Росією. Через нас туди можна проникнути транзитом".

Крім того, на думку військових експертів, Україну можуть використовувати як полігон для вербування, адже наразі в країні велика кількість депресивних людей, які, після року у зоні бойових дій, не знаходять себе в мирних професіях.

У свою чергу політологи заспокоюють: наразі Україна бойовикам "ІД" не дуже цікава. "Мусульманська община країни не конфліктує з владою, а радикальним ісламістам цікаві розвинені європейські країни – ті, де теракти викликають сильний резонанс в суспільстві та в ЗМІ", – каже Володимир Фесенко. За його словами, теракти можуть зачепити нас тільки у двох випадках: якщо Україна "влізе" в операцію на Близькому Сході, або якщо до країни доберуться біженці.

Набагато більшу небезпеку для країни, на думку експертів, становлять можливі напади як зі сторони бойовиків "ДНР" та "ЛНР", так і з боку колишніх учасників АТО, додає "Сегодня".

Посли нові - позиція незмінна

"КП в Украине" з'ясовує, що стоїть за призначенням в Україну нових дипломатів із США, Євросоюзу, Китаю та Польщі. Газета зазначає, що оскільки світові держави бачать вирішення конфлікту на Донбасі в дипломатичній площині, нові посли стають особливо цікавими.

Копирайт изображения UNIAN

Водночас нові призначення, на думку опитаних газетою експертів, переоцінювати теж не варто. За словами дипломата Богдана Яременка, призначення Марі Йованович новим послом США навряд чи якось позначиться на стосунках обох країн: "Вона продовжуватиме лінію президента Барака Обами, а зміна стосунків між країнами можлива тільки після президентських виборів США".

Призначення новим головою представництва ЄС в Україні Хьюго Мінгареллі, який замінить Яна Томбінського, теж, як припускає видання, навряд чи матиме великий вплив на стосунки Брюсселя та Києва, оскільки позиція Союзу стає все більше консолідованою.

Газета додає, що зміна посла Польщі в Україні очікується найближчим часом: Генрика Літвіна замінить відомий у Польщі публіцист Ян Пекло.

За словами екс-депутата Тараса Чорновіла, пан Пекло згладжуватиме гострі кути в стосунках Польщі та України.

Новий посол Китаю в Україні Ду Вей вже почав працювати в Києві, і за словами екс-посла України в Китаї Юрія Костенка, він продовжить лінію китайського керівництва, яке зараз де факто підтримує позицію Росії щодо України.

Як прожити без МВФ

"Деловая столица" запитує, чи зможе Україна і далі жити без кредитування МВФ.

Видання припускає, що чергове відтермінування траншу, як і зменшення його суми, Україна перенесе безболісно. "Тимчасова затримка не є критичною. Платіжний баланс демонструє позитивну динаміку за рахунок зниження девальваційних очікувань і поліпшення умов для зовнішньої торгівлі", – каже економіст Олександр Печерицин.

Копирайт изображения Reuters Image caption Засідання Ради директорів МВФ, на якому мають розглянути виділення Україні нової порції кредиту, ймовірно відбудеться тільки в серпні

А ось довгострокові перспективи без підтримки головного кредитора експерти оцінюють по-різному. "Для України бажано отримати транш до початку опалювального сезону, коли збільшиться попит на валюту для закупівлі енергоресурсів. У цьому році різко зростають витрати уряду на виплату субсидій, тому транш від МВФ дуже важливий і для закриття бюджетного дефіциту", – каже аналітик Андрій Приходько.

Але є й інші прогнози розвитку ситуації. Йдеться про те, що за чинних умов транші МВФ мають зараховуватися до золотовалютних резервів і лежати там мертвим вантажем або використовуватися для погашення боргів тому ж фонду. За словами експерта Максима Гольдарба, ці кошти не мають до розвитку економіки жодного стосунку.

Видання пише, що реально поліпшити ситуацію в країні могли б не кредити, а іноземні інвестиції, однак таких майже немає. Відтак уряду варто замислитися над проведенням реальних реформ, які здатні поліпшити інвестиційний клімат в країні, а не тих, які проводяться на догоду МВФ, резюмує "Деловая столица".