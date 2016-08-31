Іноземні ЗМІ: яке майбутнє в Узбекистану?

Копирайт изображения AFP Image caption Times закликає скористатися шансом на зміни, якщо з'ясується, що президент Узбекистану Іслам Карімов дійсно помер

31 серпня західна преса розмірковує над майбутнім Узбекистану, розповідає про те, як жителів Гуанчжоу виселяють на час саміту G 20, коментує штраф Apple та повідомляє про нові відкриття у дослідженнях мозку домашніх улюбленців.

Жах у Ташкенті

Під таким заголовком Times публікує свою редакційну статтю присвячену 25-ій річниці незалежності Узбекистану та останнім подіям, що пов'язані з інформацією про можливу смерть президента країни Іслама Карімова.

Видання описує правління пана Карімова як "одну з найпотворніших диктатур Азії" та каже, що він створив "поліцейську державу гідну Штазі".

Його хвороба чи смерть, якщо з'ясується, що він дійсно помер, є шансом, яким необхідно скористатися Times про Іслама Карімова

Газета пише, що до минулого тижня громадяни Узбекистану мали не так вже і багато приводів для свята.

"Проте це змінилося з появою інформації стосовно того, що довгому та брутальному правлінню президента Іслама Карімова, можливо, нарешті прийшов кінець", - пише Times. Його хвороба чи смерть, якщо з'ясується, що він дійсно помер, є шансом, яким необхідно скористатися.

Видання звинувачує пана Карімова у "масових тортурах", узаконенні ведення вогню по мирних протестувальниках та "процвітанні клептократії". Окрім цього, газета зазначає, що США підтримували "режим" пана Карімова протягом довгих років в обмін на доступ до Афганістану.

У той же час, найбільш імовірним сценарієм розвитку подій, на думку видання, є зміна лідера, проте, не "режиму". І Захід може прийняти це як найкращий з варіантів на тлі нестабільності у регіоні.

Як Китай готується до G20

Про те, як проходить підготовка за посилених заходів безпеки до саміту G20, що вперше відбуватиметься у Китаї, розповідає New York Times.

Газета підкреслює, що подія, що розпочнеться вже цього вікенду, стане "найбільш значущою зустріччю світових лідерів в історії Китаю", а Пекін налаштований продемонструвати світу свою здатність бути рівним партнером у "найбільш ексклюзивному клубі заможних націй".

Задля забезпечення належного рівня безпеки жителів Гуанчжоу, міста, де проходитиме саміт, змушують залишити будівлі, що розташовані поруч з локаціями зустрічі. А працівникам державних установ та приватного сектору в офісах, що знаходяться поруч, надали безкоштовну відпустку на час проведення події. Мігрантам-заробітчанам наказали повернутися до своїх провінцій.

"Уряд застосовує всі важелі своєї авторитарної системи", - каже видання та додає, що таким чином Пекін намагається знизити ризик протестів або здійснення нападів на учасників події.

Копирайт изображения Getty Image caption Учасники саміту G20 не можуть дихати тим самим, що й пересічні китайці

Попіклувалися і про чисте небо. Заводи та фабрики по периметру міста тимчасово закрили.

Всі ці заходи зайшли настільки далеко, що в одному з місцевих ресторанів заборонили працювати уйгурам – мусульманській меншині Китаю, повідомляє газета. Готелі попередили про необхідність інформувати відповідні органи про спроби реєстрації представників меншини у готелях міста.

Насамкінець, китайська влада закликала всіх поставитися з розумінням до програми заходів.

"Люди не мають висловлювати своє невдоволення невиправданими діями або, навіть, спростовувати важливість заходів безпеки під час саміту G20", - цитує видання китайську державну газету Zhejiang Daily.

Чи заплатить Apple Ірландії?

Рішення Єврокомісії оштрафувати Apple за ухилення від сплати податків та змусити компанію виплатити уряду Ірландії 13 мільярдів євро не гарантує того, що Дублін ці кошти отримає, пише Independent.

Видання заглибилось у деталі цієї резонансної справи та дає відповіді на ключові питання, що з ним пов'язані.

Apple та Ірландія відкидають звинувачення, тож буде апеляція. Це ще далеко не кінець Independent про штраф у 13 млрд євро, який Єврокомісія наклала на Apple

"Apple та Ірландія активно спростовують звинувачення, тож буде апеляція. Це ще далеко не кінець", - каже видання.

Та навіть якщо компанії і доведеться сплатити всю суму, вона це може собі дозволити, зазначає Independent. Так, згідно з даними Apple, у червні цього року її статки у готівковому еквіваленті та цінних паперах складали понад 230 мільярдів доларів.

Видання підкреслює, що ситуація, яка нині склалася, зовсім не означає, що американська компанія має піти з ринку Ірландії. Навіть якщо ЄС вдасться заборонити угоди на кшталт тієї, що була укладена між компанією та ірландським урядом, ставка корпоративного податку тут набагато нижча, ніж у США, і становить 12,5 %, порівняно з 35 % у США. Тож, можна з впевненістю стверджувати, що фінансисти знайдуть шляхи платити менше податків, зазначає видання.

Independent також зазначає, що справа Apple не єдиний подібний випадок. Наразі Amazon та McDonalds підозрюють в укладанні подібних угод з владою Люксембургу. І цілком можливо, що у майбутньому з'являться нові справи, і не обов'язково стосовно американських компаній.

Собаки все розуміють?

Копирайт изображения AFP Image caption Собаки могли б багато чого розповісти про своїх господарів

Виявляється, що собаки розуміють людську мову. Такого висновку дійшли угорські вчені, дослідження яких довело, що ці домашні улюбленці розуміють як зміст слів, так і інтонацію, з якою до них звертаються, повідомляє Washington Post.

Раніше було відомо, що собаки добре реагують на людський голос та можуть співставляти сотні об'єктів зі словами, проте нове дослідження показало, що мозок цих тварин працює як людський у більшій мірі, ніж нам здавалося.

"Вони аналізують мову за допомогою тих самих частин мозку, що і люди", - йдеться у звіті дослідників, що опублікований у науковому журналі Science.

Дослідження також показало, що собаки сприймають емоційне забарвлення слів та можуть реагувати на нього відповідним чином.

За словами науковців, така властивість мозку цих тварин має давню історію, і навряд чи пов'язана з їхнім одомашненням та проживанням з людиною. Подібні характеристики, можливо, є і в інших домашніх улюбленців, кажуть дослідники. Проте, навряд чи вони будуть брати участь у дослідах так само охоче, як і собаки, зазначають вони.

Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.