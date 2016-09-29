Іноземна преса: звіт по МН17 поставив питання про роль Росії

Копирайт изображения REUTERS

Реакція світових ЗМІ на доповідь міжнародної слідчої групи про розслідування щодо збитого лайнера MH17 - в огляді іноземної преси.

Попереду протистояння Заходу та Росії?

Звіт Міжнародної слідчої групи про причини катастрофи МН17 може призвести до нового протистояння між Росією та Заходом, пише Guardian.

"Москва має перспективу запеклого юридичного протистояння з Заходом після того, як міжнародне слідство дійшло висновку, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", яку привезли через кордон з Росією", - веде далі видання.

"Бук" приїхав з Росії та повернувся туди за день. Це ще раз підкреслює, як Росія бреше та маніпулює Вілл Мейн, брат загиблого пасажира MH17

Guardian наводить зібрані слідчими докази, "що викривають роль Росії" у жахливій трагедії, яка забрала життя 298 людей, і додає, що слідству відомі особи 100 людей, причетних до збиття пасажирського літака та транспортування ракети "Бук".

Втім, зазначає видання, навряд чи Росія погодиться на екстрадицію підозрюваних.

"Буде боротьба, але не слід втрачати надію", - цитує газета Вілла Мейна, брат якого був на борту MH17. За його словами, він та інші родичі були задоволені результатами слідства.

"Вони дуже заглибились. "Бук" приїхав з Росії та повернувся туди за день. Це ще раз підкреслює, як Росія бреше та маніпулює", - цитує Мейна Guardian.

"Причетність Росії"

Telegraph наголошує, що міжнародна група слідчих встановила факт запуску ракети з того самого місця, на яке вказувало й власне дослідження газети.

"Декілька міжнародних досліджень, включно з дослідженням цієї газети, вказували на те, що ракету запустили з пшеничного поля на південь від міста Сніжне", - пише видання і додає, що на той момент цю територію контролювали проросійські сепаратисти.

Висновки слідства, веде далі видання, "ставлять питання про причетність Збройних сил Росії, Кремля та особисто Володимира Путіна до трагедії, що призвела до загибелі 298 людей".

Telegraph застерігає, що звіт слідчих може призвести до нового "дипломатичного розриву" між Росією та Заходом, та нагадує, що судовий позов від імені 33 родичів загиблих в Європейському суді з прав людини "називає Володимира Путіна людиною, відповідальною" за трагедію.

"Козир проти Росії"

Копирайт изображения AFP Image caption Слідство поки що не озвучило жодних звинувачень на адресу Кремля

"Росія працювала над тим, щоб негативно впливати на слідство", - пише австралійське видання Courier Mail і додає, що "два роки Росія знущалася" над слідством, не надавши важливої інформації, пов'язаної з MH17.

На думку видання, Росія "не захотіла" брати участь в міжнародному розслідуванні, оскільки "відчувала", що рано чи пізно поставлять питання про екіпаж, який "натиснув на кнопку".

"Тому Росія слідувала власному сценарію: пасажирський літак збили українським військовим літаком. Пізніше Росія відмовилася від цієї версії на користь ракети, запущеної Україною з землі", - пише газета.

Слідство з'ясувало чимало важливих фактів, але від звинувачень на адресу Кремля поки що утрималось, зазначає Courier Mail.

"Хоча звіт і не мав на меті звинуватити, саме в цьому і є його козир, який слідчі використають під час будь-якого можливого судового процесу пізніше", - пише Courier Mail.

"Нелегітимне розслідування"

Копирайт изображения EPA Image caption Російський концерн "Алмаз-Антей" представив свою версію

Російські політики та експерти "не погодились" з висновками комісії, що розслідувала катастрофу "Боінга", пише "Російська газета".

"Звинувачення на адресу Росії висунуті абсолютно без доказів", - вважає сенатор Франц Клинцевич. А депутат Держдуми Леонід Слуцький каже, що "не вірить жодному висновку".

Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков впевнений, що слідство йде "хибним шляхом", адже використовує лише два джерела інформації – інтернет та спецслужби України.

Крім того, веде далі видання, інформацію про запуск ракети з району Сніжного не підтверджують "відразу три експерименти, проведені російським концерном "Алмаз-Антей", результатом яких став висновок, що "ракета була українською", а запустили її з "населеного пункту Зарощенське, розташованого за 20 км на захід від Сніжного".

"Нелегітимні виконавці нелегітимного розслідування фактично й не ставили собі за мету з'ясувати, як того вимагає Чиказька конвенція, причину трагедії. У них інше завдання: "знайти" та призначити винного", - цитує експерта в галузі міжнародного повітряного права Віталія Бордунова "Російська газета".

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.