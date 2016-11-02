ЗМІ: Україна – бідна, її політики казково багаті

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Обсяги статків українських чиновників, що стали відомі широкому загалу завдяки електронним деклараціям, не залишилися без уваги іноземних ЗМІ.

Протягом останніх декількох днів світова преса разом з українцями дивувалася масштабам накопичень та придбань народних обранців, ставлячи під питання прогрес у боротьбі з корупцією в країні.

"Екстравагантні" статки, "шокована" Україна

Безумовно, найбільше увагу іноземних ЗМІ привернули суми закдекларованої готівки та найбільш "екстравагантні" надбання українських можновладців.

"Готівка, хутро та яйця Фаберже: українські чиновники демонструють приховане екстравагантне багатство", - під таким заголовком вийшов матеріал на сайті CNN Money.

Автори статті підкреслили, що попри те, що "Україна – бідна країна, її політики казково заможні" та додали, що "така екстравагантність різко контрастує з заробітками загального населення".

Частіше за все західні видання згадували про колекції люксових годинників українських політиків, твори мистецтва, перелічені у деклараціях, церкву у власності нардепа Анатолія Матвієнка та трильйон гривень, задекларований нардепом Сергієм Мельничуком.

Британська Guardian сказала, що Україна була "шокована" інформацією, про обсяги готівки в українських політиків.

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"Та найбільшим шоком стало те, скільки грошей українські політики, здається, ховають у готівці," – зазначив кореспондент газети Шон Вокер. Він припустив, що останні новини "змусили багатьох підозрювати, що нова еліта нічим не краща" за попередню, згадуючи про маєток колишнього президента України Віктора Януковича.

Ключовим індикатором того, чи допоможуть електронні декларації впоратися з ключовим завданням, що на них покладається, а саме боротьбою з корупцією, стане те, що з ними робитиме влада, підсумував кореспондент Guardian.

Іспанська газета АВС охрестила заповнення декларацій "потрясінням" для України. "Нова анти-корупційна реформа в Україні спричинила справжнє потрясіння у соціальних мережах цієї країни після того, як її політики були змушені оприлюднити чорним по білому свої статки", - повідомила іспанська агенція EFE та додала, що цей крок підкреслив "великий розрив" між заробітками політиків та українського народу.

Такі "викриття" додають до невдоволення українців реформами президента України Петра Порошенка, зазначила EFE.

Боротьба з корупцією під питанням

Декларації, заповнені українськими посадовцями, піднімають питання щодо масштабів корупції в країні, зазначив кореспондент британського бізнес-видання Financial Times Роман Олеарчук.

Низка іноземних ЗМІ підкреслюють, що оприлюднення електронних декларацій було однією з умов МВФ та ЄС для надання чергового пакету фінансової допомоги Україні.

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Так, німецьке видання Spiegel у статті під заголовком "867 мільйонів євро Петра Порошенка" зазначило, що "вимоги МВФ змусили президента України оприлюднити детальну інформацію про статки". Газета нагадала, що в серпні 2015 року "МВФ призупинив виділення грошей через відсутність антикорупційних заходів і те, що вимоги до економії (austerity) не були виконані".

Інше німецьке видання Tagesschau також підкреслило, що Україна завдячує МВФ появою електронних декларацій. "Інше питання, чи це спрацює", - пише автор статті Герман Краузе, який працює у московській студії німецького телерадіоконсорціуму ARD.

"Має місце велике обурення. Довіра до влади і раніше була на дуже низькому рівні, а тепер вона впала до найнижчої точки", - стверджує він. Посилаючись на проросійського українського журналіста Олександра Чаленка, Краузе розмірковує про ймовірність "нового Майдану".

"Хоча в російському парламенті більше мільйонерів, російський президент Володимир Путін має скромний вигляд в порівнянні із своїм українським колегою", - пише Краузе.

"Российская газета" теж зазначила, що в українців новини про статки можновладців "викликали думки про новий Майдан", а самі декларації "спричинили ефект бомби, що вибухнула".

"Зненацька з'ясувалося, що нова, "європейська", українська влада, яку схвалив "Євромайдан" та яка пройшла люстрацію, нічим не відрізняється від попередньої, "злочинної" влади, а за багатьма параметрами і перевершує її", - зазначив журналіст видання Петро Лихоманов у статті під заголовком "За що стояв Майдан?".

Автор додає, що українські соціальні мережі "сповнені гнівом", а адепти європейського вектору розвитку країни згадують про "копійки, які вони збирають на "потреби армії" у той час, як у депутатів під матрацами у депутатів лежать бюджети міст та областей".

Хто довірятиме банкам?

Американська International New York Times звернула увагу на недовіру українських можновладців до банківської системи країни.

"В Україні, навіть головний банкір не довіряє банкам", - під таким заголовком вийшла стаття кореспондента газети Ендрю Крамера. Журналіст підкреслив, що голова НБУ Валерія Гонтарева, "яка відповідальна за стабільність національної валюти", зберігає більшість заощаджень у доларах.

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"Багато з тих законодавців та чиновників, які несуть відповідальність за посилення суспільної довіри до українських економічних та банківських інституцій, мають мало надії на те, що їхні власні статки будуть у безпеці в банках країни", - йдеться у статті.

Схожу думку висловив у своїй колонці і оглядач Bloomberg та колишній головний редактор російського сайту Slon.ru Леонід Бершидський. За його словами, той факт, що пані Гонтарева зберігає більшість заощаджень у доларах, має слугувати "сигналом" для українців відмовитися від гривні.

Загалом же готівкові статки українських політиків, "скоріше за все, свідчать про їхні спроби наперед пояснити будь-які майбутні великі витрати", сказав він у матеріалі під заголовком "Українські мільйонери виходять з підпілля".