Цивилизация майя погибла вследствие незначительной засухи

Новое исследование ученых показало, что классическая цивилизация индейцев майя, которая процветала примерно до 950 года нашей эры на территории современной южной Мексики и Гватемалы, могла погибнуть вследствие незначительной засухи.

Долгое время ученые полагали, что причиной гибели этой цивилизации стала сильная засуха.

Однако мексиканские и британские ученые тепер считают, что устойчивого уменьшения количества осадков всего на 25-40% было достаточно, чтобы сезонный запас воды в регионе иссяк.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.