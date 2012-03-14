УГКЦ и РКЦ выступили против пропаганды гомосексуализма

Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь заявляют, что они против пропаганды гомосексуализма и видят в нем угрозу семье.

Об этом говорится в совместном обращении церквей, текст которого опубликован на сайте УГКЦ.

"С болью наблюдаем, как во многих странах мира, в частности Запада, в юридической плоскости предпринимаются попытки уничтожить семью и допустить развращение детей. Такие попытки чаще являются инициативой деятелей гомосексуальных обществ, при поддержке средств массовой информации. Такие действия противоречат не только христианским ценностям , но и природному нравственному закону, основанному на здравом смысле и внутреннем императиве делать добро и избегать зла ", - говорится в обращении.

Обе церкви также выступают против усыновления детей гомосексуальными парами.