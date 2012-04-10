Москва добивается освобождения россиян в Ливии

Россия заявила, что будет добивается освобождения двух российских граждан, которые предстали перед судом в Ливии по обвинению в пособничестве Муаммару Каддафи.

МИД России сообщает, что дипломаты пытаются обеспечить лучшие условия содержания двух россиян, которые предстали перед ливийским судом в числе 23-х человек - граждан Украины и Беларуси, обвиняемых новой властью в том, что они были наемниками режима Каддафи.

МИД Беларуси сообщает, что двое белорусских граждан, которые предстали перед судом в Триполи подписали контракты на работу "на гражданских объектах" Ливии и были арестованы вскоре после прибытия в эту страну в августе прошлого года.

Представитель украинского МИД в Киеве сказал Би-Би-Си, что Украина пытается дипломатическим путем договориться об освобождении украинцев, которые предстали перед судом в Триполи.

Олег Волошин сказал, что предметом переговоров является, в частности, возможность для украинцев отбывать наказание на родине, в случае если ливийские власти вынесут им обвинительный приговор.