Amnesty: два турецких журналиста исчезли на границе с Сирией

Турецкие журналисты Адем Озкозе и Хамит Коскун исчезли во время работы над репортажем о событиях в Северной Сирии, рядом с границей с Турцией.

Как сообщает международная правозащитная организация Amnesty International, последний раз они выходили на связь 10 марта.

"Возможно, они исчезли под принуждением, и могут стать жертвами пыток и другого жестокого обращения", - говорится в сообщении.

Репортер и оператор въехали в Сирию со стороны Турции 5 марта 2012 года. По информации их коллег, они намеревались провести там примерно неделю.

В понедельник, 9 апреля, в результате обстрела сирийскими войсками лагеря беженцев в Турции пострадали несколько человек. В отдельном эпизоде от сирийского огня погиб ливанский телеоператор Али Шаабан.