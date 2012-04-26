Андреев: пожар на ЧАЭС придумали специально

Президент Всеукраинской организации "Союз Чернобыль Украины", а 26 лет назад - начальник смены Чернобыльской АЭС Юрий Андреев не верит, что во время аварии на ЧАЭС возник пожар.

Господин Андреев в интервью ВВС Украина рассказал, что на крыше четвертого блока ЧАЭС не было видно никаких следов пожара.

"Пожара не было, потому что нигде не было даже следов копоти. А здесь не было никаких следов, в частности, и на одежде пожарных. Даже краска на крыше, как была белая, так и осталась", - утверждает он.

Юрий Андреев считает, что пожар придумали специально.

"Я считаю, что пожар придумали специально, чтобы разделить: вот спасатели, а вот - виновники, которые там какие-то эксперименты проводили", - считает эксперт.

Полный текст читайте в интервью "Юрий Андреев: 26 апреля в 16-00 я должен был заступить на смену".