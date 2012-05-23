Глава МВФ: Греция должна "многое сделать"

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая продолжает давить на Грецию из-за ее экономического положения, заявила, что страна "многое сделать".

В интервью Би-Би-Си она отметила, что Греция нуждается в "структурных реформах и сборе налогов".

"Греция приложила значительные усилия. Однако им многое еще нужно сделать. Надо ввести больше структурных реформ и собрать налоги, эти меры имеют свою цену", - заявила г-жа Лагард.

Такие рекомендации она дала Греции несмотря на непопулярность в стране мер жесткой экономии, которые являются условием МВФ и ЕС - соблюдение этого условия гарантирует Греции международные кредиты.