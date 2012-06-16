Мавроди заявил, что "МММ-2012" будет иметь успех

Сергей Мавроди, основатель проекта "МММ" заявил в эфире 5-го канала, что "МММ-2012" не повторит судьбу предыдущих проектов и будет иметь успех.

"Это абсолютно новое явление, - заверил господин Мавроди. - Все будет хорошо, не переживайте. Мы можем многое. Не все это еще понимают, но поймут".

Владимир Полищук, начальник управления связей с общественностью МВД Украины, в свою очередь, отметил, что министерство неоднократно просило и обращалось в руководящие структуры Верховной Рады, с тем, "что нужно уже принимать определенные законы, которые бы определили что такое финансовая пирамида и какая за это предусмотрена ответственность".

По словам господина Полищука, Сергей Мавроди создал социальную систему в глобальной сети интернет и никакой финансовой деятельности эта организация в Украине не ведет - она официально не зарегистрирована.

"И что интересно, ни одной жалобы от людей еще нет", - добавил он.

К новой системе МММ, офисы которой недавно работают в украинских городах, по разным оценкам присоединились уже от 3 до 6 миллионов человек.