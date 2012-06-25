Новый президент Египта начинает формировать правительство

Первый президент Египта, избранный в результате демократического волеизъявления, Мохаммед Мурси, начал процедуру формирования своего правительства.

Ранее он пообещал быть президентом всех египтян и сказал, что прекратит членство в организации "Братья-мусульмане" на время своей канденции.

Поздравления кандидату, который победил бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика во втором туре выборов, начали поступать от мировых лидеров.

Инаугурация новоизбранного президента Египта может произойти уже 30 июня, хотя пока неизвестно, какими будут его полномочия.

Военный совет, взявший на себя руководство в государстве после свержения Хосни Мубарака, распустил парламент и взял под контроль многие функции президента.

Результаты президентских выборов в Египте были обнародованы с задержкой.

В понедельник г-н Мурси переехал в канцелярию президента, чтобы начать консультации о будущем правительстве Египта.