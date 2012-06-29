Саакашвили планирует приехать в Киев на финал "Евро-2012" - посол

Президент Грузии Михаил Саакашвили планирует приехать в Киев на финал футбольного чемпионата "Евро-2012", который состоится в воскресенье, 1 июля. Об этом заявил посол Грузии в Украине Григол Катамадзе.

Посол также сообщил, что господин Саакашвили не планирует никаких двусторонних встреч, в частности с оппозицией - из-за нехватки времени, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что встреча с президентом Украины будет, потому что он будет на стадионе, - сказал господин Катамадзе. - Надеюсь, что будут и гости из других стран".

Ранее сообщалось, что на финал приедут президенты Польши, Беларуси и Италии: Бронислав Коморовский, Александр Лукашенко и Джорджо Наполитано.

Многие высокопоставленные лица еще до чемпионата объявили, что проигнорируют Киев в знак протеста против выборочного правосудия в отношении представителей украинской оппозиции.