Караджич добился снятия одного обвинения

Лидер боснийских сербов во время войны Радован Караджич не сумел добиться от судей Международного трибунала в Гааге снятия всех предъявленных ему обвинений.

Однако судьи Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии сняли с Караджича одно из двух обвинений в совершении акта геноцида.

Обвинения сняты на том основании, что прокуроры не предоставили достаточно доказательств причастности подозреваемого к этому преступлению.

Радован Караджич отвергает все 11 предъявленных ему обвинений в совершении актов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества.

По словам корреспондента Би-Би-Си на суде в Гааге Анны Голлиген, ходатайство Караджича было смелой попыткой добиться снятия с него всех 11 обвинений.