В США впервые разрешили лекарство для профилактики ВИЧ

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США впервые одобрило применение лекарственного препарата для профилактики заражения ВИЧ.

Препарат под названием Truvada рекомендован к использованию людям, входящим в группу риска, - в первую очередь, тем, чьи половые партнеры заражены ВИЧ.

Американский медицинский регулятор подчеркивает, что новый препарат должен использоваться в комплексе с другими профилактическими средствами - презервативами.

Исследования показали, что препарат Truvada существенно снижает риск заражения ВИЧ: на 44% -74%.

Аналитики говорят о начале новой эры в борьбе со СПИДом. Но некоторые врачи выражают беспокойство, что появление нового эффективного средства профилактики ВИЧ может вызвать у людей ложное чувство безопасности и спровоцировать их на рискованное сексуальное поведение.