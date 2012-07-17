В США впервые разрешили лекарство для профилактики ВИЧ
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США впервые одобрило применение лекарственного препарата для профилактики заражения ВИЧ.
Препарат под названием Truvada рекомендован к использованию людям, входящим в группу риска, - в первую очередь, тем, чьи половые партнеры заражены ВИЧ.
Американский медицинский регулятор подчеркивает, что новый препарат должен использоваться в комплексе с другими профилактическими средствами - презервативами.
Исследования показали, что препарат Truvada существенно снижает риск заражения ВИЧ: на 44% -74%.
Аналитики говорят о начале новой эры в борьбе со СПИДом. Но некоторые врачи выражают беспокойство, что появление нового эффективного средства профилактики ВИЧ может вызвать у людей ложное чувство безопасности и спровоцировать их на рискованное сексуальное поведение.