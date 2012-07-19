Троих сотрудников гуманитарной помощи освободили после 10 месяцев плена

Трое европейских сотрудников гуманитарной помощи, которые были похищены группой исламистов в Сахаре десять месяцев назад, успешно прилетели в Буркина Фасо после того, как их освободили в среду, 18 июля.

Двух испанцев и одного итальянца захватили в лагере беженцев в южном Алжире, а затем почти год держали в Мали.

По словам дипломата, который участвовал в переговорах по освобождению заложников, работники гуманитарной помощи находятся в хорошем настроении. Также дипломат сообщил, что один из похищенных ранен в ногу.