Авария вертолета во Франции: пятеро погибших

Пять человек погибли в результате аварии вертолета в гористом регионе на юго-востоке Франции во время пробного полета.

Авария произошла в 13:40 по местному времени в ущелье Вердон, что в регионе Альп Верхнего Прованса, возле границы с Италией.

По словам представителя местной префектуры, погибли пять человек, причина катастрофы до сих пор не установлена.

По данным спасателей, вертолет разбился на очень крутом склоне, доступ к месту аварии затруднен. На место инцидента направлены команды альпинистов.

Полиция и министерство обороны заявили, что сбитый вертолет, выпущен Eurocopter, подразделением европейской аэрокосмической группы EADS.

Незадолго до катастрофы он взлетел с вертолетной площадки вблизи Марселя.