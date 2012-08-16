Великобритания требует от Эквадора выдать Ассанжа

Британское правительство усилило давление на Эквадор с требованием выдать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В письме правительства подчеркивается, что закон может уполномочить полицию войти в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы арестовать господина Ассанжа.

Он скрывается там с июня, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях.

По словам Ассанжа, Великобритания не даст ему безопасно покинуть посольство, если Эквадор предоставит ему политическое убежище. Решение ожидается сегодня.

Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино, осудил "угрозу" со стороны Великобритании, заявив, что силовое проникновение полиции в посольство было бы позорным нарушением международных дипломатических соглашений.