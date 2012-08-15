Высший админсуд подтвердил отказ Тимошенко и Луценко в регистрации кандидатами

Высший административный суд Украины подтвердил законность нерегистрации экс-премьера Юлии Тимошенко и Юрия Луценко кандидатами в депутаты на выборах в Верховную Раду.

8 августа Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации экс-главе правительства Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко ссылаясь на норму закона о выборах о том, что лица с непогашенной судимостью не могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты.

Впоследствии это решение подтвердил Киевский апелляционный административный суд.

Защита экс-чиновников утверждала, что наличие судимостей может быть основанием для отказа в избрании депутатом, но не может быть основанием для отказа в регистрации такого лица кандидатом, ведь до завершения избирательного процесса судимость может быть снята или погашена.