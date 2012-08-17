На суде над Pussy Riot зачитали текст панк-молебна

Во время зачитывания обвинительного приговора участницам панк-группы Pussy Riot в Москве судья Марина Сырова продемонстрировала кощунственные тексты их панк-молебна, приведя дословные цитаты.

В конце второго часа непрерывного зачитывания приговора душный судебный зал Хамовнического суда оживился, когда судья, запинаясь, процитировала произведение подсудимых.

"Не храм, а срам - срам Христа Спасителя. Это не дом Господен, а офис РПЦ", - прозвучало из уст Марины Сыровой.

Корреспонденты Русской службы Би-Би-Си сообщают, что под зданием суда полиция арестовал десятки участников акции солидарности с подсудимыми. А Гарри Каспаров во время ареста, согласно сообщениям, укусил прапорщика полиции.