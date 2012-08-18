Француз без рук и ног совершил заплыв, объединивший 5 континентов

Французский пловец, который потерял все свои конечности вследствие удара током, совершил заплыв, объединивший пять континентов.

Используя специальные ласты, Филипп Круазон проплыл сквозь ледяные воды Берингова пролива между островами Диомида, один из которых принадлежит США, а другой - России. Таким образом он символически соединил Азию и обе Америки.

В последние три месяца пловец проплыл между Папуа-Новой Гвинее и Индонезией, соединив Океанию и Азию, вдоль Красного моря, связав Африку и Азию, а также вдоль Гибралтарского пролива между Европой и Африкой.

Филипп Круазон потерял все конечности вследствие несчастного случая в 1994 году, когда ремонтировал антенну на крыше. Высоковольтный кабель зацепил металлическую лестницу, на которой стоял мужчина.