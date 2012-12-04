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Северная Корея предоставила подробности запуска ракеты

Последнее обновление: Вторник, 4 декабря, 2012 p., 06:58 GMT 08:58 за Києвом

Северная Корея рассказала подробности своего плана запустить ракету в космос. КНДР сообщила Международной морской организации, что запуск состоится в период с 10 по 22 декабря с семи утра до полудня.

Трехступенчатая баллистическая ракета, как ожидается, вылетит на юг, отбросив две части. По плану, первая часть упадет в море у западного побережья Южной Кореи, вторая - в Тихий океан к востоку от Филиппин.

Северная Корея говорит, что хочет вывести в космос спутник, но США, Россия и Китай призвали Пхеньян соблюдать запрет ООН на испытания баллистических ракет.

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