Северная Корея предоставила подробности запуска ракеты

Северная Корея рассказала подробности своего плана запустить ракету в космос. КНДР сообщила Международной морской организации, что запуск состоится в период с 10 по 22 декабря с семи утра до полудня.

Трехступенчатая баллистическая ракета, как ожидается, вылетит на юг, отбросив две части. По плану, первая часть упадет в море у западного побережья Южной Кореи, вторая - в Тихий океан к востоку от Филиппин.

Северная Корея говорит, что хочет вывести в космос спутник, но США, Россия и Китай призвали Пхеньян соблюдать запрет ООН на испытания баллистических ракет.