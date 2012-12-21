Россия ожидает решения Украины о сотрудничестве с ТС в начале 2013 года - Зурабов

Россия ожидает решения Украины относительно сотрудничества с Таможенным союзом в течение первого полугодия 2013 года, сказал посол России в Украине Михаил Зурабов.

"Учитывая ту экономическую ситуацию, в которой находятся наши страны, я бы считал, что решение по сотрудничеству именно в этом направлении, подчеркиваю, не в энергетике, необходимо было бы принять в течение ближайшего полугодия", - сказал он журналистам, сообщают Нажать "Украинские новости".

По словам господина Зурабова, Таможенный союз становится экономической реальностью и через некоторое время возникнет необходимость провести углубленные переговоры со странами Таможенного союза и Украиной по торговым режимам и мерам защиты.

Президент России Владимир Путин отрицает переговоры о присоединении Украины к Таможенному союзу Единого экономического пространства (Россия, Казахстан, Беларусь).

Депутат Европейского парламента Эльмар Брок заявляет, что Европарламент и Еврокомиссия считают невозможным одновременное подписание Украиной соглашений с Таможенным союзом и Европейским Союзом.