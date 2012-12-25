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Католики и протестанты празднуют Рождество

Последнее обновление: Вторник, 25 декабря, 2012 p., 07:50 GMT 09:50 за Києвом

Христианские церкви, использующие Григорианский календарь, 25 декабря празднуют Рождество Христово.

В Ватикане, в базилике Святого Петра, в полночь по местному времени начнется Рождественское богослужение, которое проведет Папа Римский Бенедикт XVI.

В Вифлееме праздничное богослужение проведет глава католической церкви в Иерусалиме, патриарх Фуад Туаль.

Христиане Русской, Сербской, Иерусалимской, Грузинской православных церквей, а также католики восточного обряда будут отмечать Рождество 7 января.

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