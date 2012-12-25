Рада прекратила полномочия депутатов, избранных министрами

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутатов парламента, которых президент Виктор Янукович назначил министрами.

В частности, парламент прекратил полномочия депутата от Партии регионов Леонида Кожары, назначенного министром иностранных дел.

Парламент также досрочно прекратил полномочия депутата от Партии регионов Александра Лавриновича, переназначенного на пост министра юстиции.

Досрочно прекращены полномочия депутата от Партии регионов Дмитрия Табачника, который написал заявление об отставке в связи с назначением его министром образования и науки.