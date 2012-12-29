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Спецпосланник ООН приехал в Москву на переговоры по Сирии

Последнее обновление: Суббота, 29 декабря, 2012 p., 10:17 GMT 12:17 за Києвом

Спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими прибыл в Москву, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта в Сирии.

У него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что они обсудят создание переходного правительства в Сирии.

Россия является близким союзником президента Сирии Башара Асада, однако недавно она призвала его начать диалог с повстанцами. Также считается, что Россия имеет решающее влияние на Асада.

Корреспондент ВВС утверждает, что попытки Лахдара Брахими договориться на переговорах вызваны недавними успехами повстанцев в Сирии.

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