Спецпосланник ООН приехал в Москву на переговоры по Сирии

Спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими прибыл в Москву, чтобы обсудить возможные пути разрешения конфликта в Сирии.

У него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что они обсудят создание переходного правительства в Сирии.

Россия является близким союзником президента Сирии Башара Асада, однако недавно она призвала его начать диалог с повстанцами. Также считается, что Россия имеет решающее влияние на Асада.

Корреспондент ВВС утверждает, что попытки Лахдара Брахими договориться на переговорах вызваны недавними успехами повстанцев в Сирии.