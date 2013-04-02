США выделили 100 миллионов на изучение человеческого мозга

Белый дом обнародовал детали новой программы по изучению человеческого мозга в надежде найти лечение для болезни Альцгеймера и других неврологических недугов.

Всего на проект будет выделено 100 миллионов долларов. Об этом упомянул президент Барак Обама в своем обращении к Конгрессу США о состоянии дел в стране.

В своей речи президент США сравнил важность нераскрытых тайн мозга с картированием генома человека в 1990-х.

В проекте примут участие как государственные, так и частные агентства.

в сообщении также указано, что исследование позволит ученым получить динамичное изображение мозга и изучить процесс взаимодействия отдельных клеток головного мозга с комплексом нервных цепочек.