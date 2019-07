Гитару, на которой играли "битлы", продали более чем за $ 400 тыс.

Гитару, на которой играли участники The Beatles Джон Леннон и Джордж Харрисон, продали на аукционе за 408 тыс. долларов.

Инструмент был создан по заказу в 1966 году VOX company. Покупателем стал анонимный поклонник The Beatles из Соединенных Штатов.

Именно на этой гитаре Джордж Харрисон играл I Am The Walrus при записи Magical Mystery Tour в 1967 году. В том же году, Дижон Леннон сыграл на ней Hello, Goodbye.

Предварительная оценка гитары не превышала 300 тысяч долларов.