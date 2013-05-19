Гитару, на которой играли "битлы", продали более чем за $ 400 тыс.
- 19 мая 2013
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Гитару, на которой играли участники The Beatles Джон Леннон и Джордж Харрисон, продали на аукционе за 408 тыс. долларов.
Инструмент был создан по заказу в 1966 году VOX company. Покупателем стал анонимный поклонник The Beatles из Соединенных Штатов.
Именно на этой гитаре Джордж Харрисон играл I Am The Walrus при записи Magical Mystery Tour в 1967 году. В том же году, Дижон Леннон сыграл на ней Hello, Goodbye.
Предварительная оценка гитары не превышала 300 тысяч долларов.