Количество жертв наводнения в Индии превысило 200 человек
- 21 июня 2013
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Министр внутренних дел Индии Сушилкумар Шиндо заявил, что число погибших в результате наводнения на севере страны превысило 200 человек.
По словам господина Шинде, около 50 тысяч человек до сих пор страдают от мощных муссонных дождей, которые разрушают дома и дороги в штате Уттаракханд. В правительстве считают, что число погибших будет расти.
Полиция в Мумбаи говорит, что в результате обрушения дома погибли 10 человек, в том числе два ребенка.
Считается, что несколько человек до сих пор остаются под завалами.