Петра Мельника доставили в суд на "скорой"

Машина "Скорой помощи" доставила Петра Мельника в помещение Печерского районного суда в Киеве.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, пока подсудимого не выносят из "скорой".

31 июля судья Печерского районного суда Марина Пылаева объявила решение принудительно доставить ректора Национального университета налоговой службы Петра Мельника, задержанного за получение взятки, на заседание в четверг в 10:00.

Теперь начало судебного заседания перенесено на 11:00.

В государственном обвинении считают, что Петр Мельник симулирует болезнь, а его адвокаты говорят, что участие их подзащитного в судебных заседаниях может угрожать его жизни.

27 июля сотрудники ГУБОП задержали ректора Петра Мельника за вымогательство и получение взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. гривен от двух граждан за поступление их родственников в вуз.

Во время обыска в его кабинете изъяли также 30 тысяч долларов США.